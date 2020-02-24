Saiba como ficará o tempo nos últimos dias de carnaval no ES

Os últimos dias de carnaval no Espírito Santo terão tempo nublado e com chances de precipitações. Segundo o coordenadoria de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de tempo encoberto a nublado nesta segunda-feira (24), com chuva rápida ao final do dia na Grande Vitória e no Litoral Sul do Estado.
As regiões Norte, Nordeste e Noroeste terão tempo fechado e há chance de chuva durante o dia. As temperaturas no Estado devem oscilar entre 16º e 31º.
De acordo com a coordenação de meteorologia do Incaper, as mudanças de temperatura no Espírito Santo se devem a uma frente fria que passa pelo mar, fazendo com que haja queda de temperatura em todas as regiões.