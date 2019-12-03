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Previsão do Tempo

Tempo instável e alerta de ondas de até 3,5 metros no ES

O canal de umidade que está sobre o Espírito Santo traz possibilidade de chuvas esparsas em todas regiões capixabas. Marinha emitiu alerta de ondas altas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 23:15

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 23:15

Ondas podem chegar até 3.5 metros no Estado Crédito: @strayafilmes | Instagram
O canal de umidade que está sobre o Espírito Santo,  e que trouxe chuva para o Estado nesse ultimo final de semana, começa a se deslocar em direção à Bahia. Com isso, a terça-feira (3) para o capixaba será de muitas nuvens com temperatura  amena em todas as regiões. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), são esperadas chuvas esparsas em alguns momentos, principalmente no extremo norte do Estado.

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Na Região da Grande Vitória, há um predomínio de muitas nuvens e pode chover fraco em alguns momentos do dia. A temperatura mínima esperada é de de 21°C e a máxima chega a 27°C.
Na Região Sul, a temperatura mínima é de 20°C e máxima de 26°C. Na Região Serrana, nas áreas mais altas, o dia começa com a mínima de 17°C e máxima não ultrapassa os 23°C.
Já na Região Norte, os termômetros registram a mínima de 22°C e máxima de 26°C.

ALERTA DE ONDAS DE 3,5 METROS

A Marinha do Brasil emitiu um alerta meteorológico, na noite desta segunda-feira (2), informando que ventos associados à passagem de um sistema frontal podem provocar ondas de até 3,5 metros no Espírito Santo a partir da madrugada desta terça-feira (3) até a tarde de quarta-feira (4).
Marinha ainda alerta aos navegantes que consultem essas informações antes de entrarem no mar e pede que para que as pessoas possam divulgar as comunidades de pesca e esporte e recreio sobre o alerta.

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