Sexta-feira deve ser de calor intenso no ES

Data: 12/01/2020 - ES - Vitória - Ilha do Frade - Final de um domingo de sol na Ilha de Vitória - Editoria: Cidades- Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

O sol deve continuar predominante no Espírito Santo nesta sexta-feira (17). Após o segundo dia mais quente do ano na capital, chegando a 36 ºC segundo o Climatempo, o último dia antes do final de semana deve ser de calor intenso em todo o Estado e pancadas de chuva nas regiões Sul e Serrana.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o dia na Grande Vitória deve ser de sol entre nuvens e não há previsão de chuva. Já segundo o Climatempo e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), há previsão de chuva para a capital, a mínima deve ser de 23 ºC e a máxima de 33 ºC.

Na região Norte, sol entre nuvens e não deve chover. Temperatura mínima de 22 ºC e máxima de 35 ºC. O Noroeste e o Nordeste devem seguir a mesma tendência, sem previsão de chuva, como indica o Incaper.

A região Sul deve ter sol pela manhã e pancadas de chuva, a partir da tarde. O Inpe indica mínima de 23 ºC e máxima de 30 ºC, com 87% de chance de chuva em Cachoeiro de Itapemirim. Na região Serrana também há previsão de sol e pancadas de chuva, a partir da tarde. O Inpe indica mínima de 20 ºC e máxima de 29 ºC para Muniz Freire.

ALERTA DA MARINHA