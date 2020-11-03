Semana será de tempo instável em todo o Espírito Santo até sábado

A sexta-feira (6) será de sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia em todo Estado. Nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste, a chuva ocorre em forma de pancadas a partir da tarde. Já no sábado, pode haver pancadas de chuva a partir da tarde em trechos das regiões Sul e Serrana, mas não chove nas demais áreas capixabas.