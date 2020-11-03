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Previsão meteorológica

Semana será de tempo instável em todo o Espírito Santo até sábado

Próximos dias devem ser de chuva e friozinho. Institutos de meteorologia afirmam que o sol só deve voltar a aparecer no próximo domingo (8)

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 15:45
Vista a partir de Camburi do tempo nublado na capital
Próximos dias serão de tempo nublado, chuva e friozinho Crédito: Fernando Madeira
Os que gostam de sol e calor terão que ter um pouco mais de paciência. Esta semana promete ser de tempo instável, chuva e temperaturas amenas na maior parte do Espírito Santo. Nas regiões Sul e Serrana  que já registraram chuva nos últimos dias  o sol ainda deve ficar escondido pelo menos até sábado (7). 
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), novas áreas de instabilidade deverão se formar sobre o Rio de Janeiro nesta terça-feira (3) e devem chegar ao Espírito Santo na tarde desta quarta-feira (4). No território capixaba, o tempo deve permanecer nublado com chuvas isoladas até o fim de semana.
Nesta quarta-feira, o sol aparece entre muitas nuvens e chove em alguns momentos do dia em todas as regiões do Estado.  Na Grande Vitória, temperatura mínima de 19 °C e máxima de 28 °C, enquanto nas regiões Sul e Serrana, a mínima pode chegar a 12°C. Já nas regiões Norte e Noroeste, os termômetros devem ficar 17 °C e 25 °C. Os dados são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Ainda segundo o Incaper, na quinta-feira (5) o clima deve seguir com sol entre nuvens e chuva, mas pode haver um pequeno aumento na temperatura. Na Grande Vitória temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Nas demais regiões os termômetros não vão passar dos 27 °C.

CHUVA DEVE FICAR ATÉ SÁBADO

A sexta-feira (6) será de sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia em todo Estado. Nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste, a chuva ocorre em forma de pancadas a partir da tarde. Já no sábado, pode haver pancadas de chuva a partir da tarde em trechos das regiões Sul e Serrana, mas não chove nas demais áreas capixabas.
Segundo o Inmet, o tempo deve permanecer nublado com chuvas isoladas até o fim de semana, com períodos de melhora de domingo (8) para segunda-feira (9). 

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