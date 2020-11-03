Rio Novo do Sul começa a reconstruir pontes levadas pelas chuvas de sábado

Após as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo no último fim de semana e causou estragos neste sábado (31) em municípios do Sul do Espírito Santo, a Prefeitura de Rio Novo do Sul umas das cidades que registraram prejuízos informou que já iniciou os trabalhos de reconstrução de pontes que foram destruídas. Em Vargem Alta, o serviço de recuperação também está em andamento.
Em Rio Novo do Sul, os principais danos foram causados próximo à divisa com Iconha, onde duas pontes foram levadas. Segundo a Defesa Civil municipal, as pontes que caíram são as chamadas de "servidão " estruturas provisórias em que só passa um veículo por vez. Isso porque as pontes definitivas, segundo a prefeitura, já haviam sido levadas pelas chuvas de janeiro e, estas, serão reconstruídas pelo governo do Estado.
Ainda de acordo com a Defesa Civil municipal, não há previsão da conclusão dos trabalhos, mas uma equipe já está trabalhando nesse propósito. Nesta segunda-feira (3), a comunidade de Palmeiras permanece parcialmente isolada, com o acesso disponível apenas para quem for passar a pé. Máquinas estão trabalhando no local.
Além destas ocorrências, uma moradora do bairro Santo Antônio foi direcionada para o aluguel social porque sua casa está em uma área de risco.
Já no município de Vargem Alta, onde comunidades foram isoladas, a prefeitura disse que estará trabalhando durante os próximos dias para melhorar os acessos, principalmente, para o Morro do Sal e Vila Maria.