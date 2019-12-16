Semana começa com tempo nublado e previsão de chuva fraca no ES

A semana começa com tempo nublado no Espírito Santo, mas é bom colocar a sombrinha na bolsa e não se esquecer do protetor solar. Há previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia em todas as regiões do Estado. Ao longo desta segunda-feira, por exemplo, a temperatura deve variar entre 15°C e 32ºC. Já na capital capixaba, ela deve ficar entre 21°C e 28°C.
Segundo a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta segunda-feira deve começar com sol e algumas nuvens em todo o Espírito Santo. Além de chover em alguns momentos do dia em todas as regiões do Estado, o vento deve soprar com intensidade moderada no litoral da Grande Vitória e no litoral sul.
No restante da semana, de acordo com o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), na terça-feira, o tempo no Estado será claro com períodos parcialmente nublados. As temperaturas devem variar entre 18ºC e 34ºC.
Em Vitória, a máxima será um pouco menor. As temperaturas devem variar entre 20ºC e 30°C.