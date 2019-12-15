Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 36 milhões no próximo sorteio

Não foi desta vez que a Mega-Sena deixou mais um sortudo milionário. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.216, realizado no último sábado (14), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá na terça-feira (17), está estimado em R$ 36 milhões.
A quina teve cinco ganhadores, que vão receber, cada um, R$ 62.000,46. Acertaram quatro números 4.361 apostadores, que receberão o prêmio individual de R$ 995,19.
As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena (2.217) podem ser feitas até as 19h de terça-feira (17). Um jogo simples, que tem seis números, custa R$ 4,50.
Números sorteados: 10 - 24 - 42 - 43 - 48 - 49