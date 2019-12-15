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#Fezinha

Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 36 milhões no próximo sorteio

O novo sorteio será realizado na próxima terça-feira (17).  Já a quina teve cinco ganhadores e a quadra, mais de 4,3 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 18:21

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 18:21

Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 140 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Não foi desta vez que a Mega-Sena deixou mais um sortudo milionário. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.216, realizado no último sábado (14), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá na terça-feira (17), está estimado em R$ 36 milhões.

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A quina teve cinco ganhadores, que vão receber, cada um, R$ 62.000,46. Acertaram quatro números 4.361 apostadores, que receberão o prêmio individual de R$ 995,19.
As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena (2.217) podem ser feitas até as 19h de terça-feira (17). Um jogo simples, que tem seis números, custa R$ 4,50.
Números sorteados: 10 - 24 - 42 - 43 - 48 - 49

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