Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 36 milhões no próximo sorteio

Não foi desta vez que a Mega-Sena deixou mais um sortudo milionário. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.216, realizado no último sábado (14), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá na terça-feira (17), está estimado em R$ 36 milhões.