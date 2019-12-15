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Prejuízo

Cantora capixaba tem equipamentos furtados e faz vaquinha na web

A ocorrência aconteceu na última quinta-feira (12), em São Paulo, onde Gavi mora há quase um ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 15:31

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 15:31

A cantora capixaba Gavi durante lançamento de clipe Crédito: Instagram/@gavimusic
A cantora e compositora capixaba Gavi passa por momentos difíceis desde o último dia 12 de dezembro, na quinta-feira.  Ela teve os equipamentos de trabalho furtados de dentro de casa, em São Paulo, onde mora desde janeiro deste ano. "Fiquei bem abalada e foi bem doloroso", diz Gavi.
Em um vídeo publicado em sua página no Facebook, no dia 13,  a produtora musical trouxe detalhes da ocorrência. Na quarta-feira (11), à noite, ela relata que fez um show e voltou pra casa com os seus equipamentos. Na quinta-feira, pela manhã, um indivíduo entrou na residência e furtou os equipamentos musicais,  além de ter levado o seu telefone e relógio. 
Cantora capixaba tem equipamentos furtados e faz vaquinha na web
Entre os equipamentos de trabalho de Gavi furtados estão um Macbook, microfone, interface de áudio e cabos XLR. "Estou anestesiada porque é difícil acreditar. A gente 'trampa' tanto na honestidade que quando acontece essas coisas a gente duvida do mundo", diz no vídeo.
"Pagar aluguel, alimentação e transporte quem paga tudo isso sou eu, aqui em São Paulo. Simplesmente sem esse material, não consigo sobreviver. Tenho a ajuda de amigos e familiares, mas quem sustenta minha carreira sou eu, com a música", explica.

VAQUINHA ONLINE

Gavi explica que, após o ocorrido, foi registrar um boletim de ocorrência. Mas, na sua explicação, os policiais teriam dito que é difícil recuperá-los. Então, surgiu a ideia de realizar uma vaquinha na internet . 
Na vaquinha é possível ajudar a cantora com a quantia que desejar. A meta estabelecida foi de R$15.000 e, até a tarde deste domingo (15), a quantia de R$ 3.720,00 havia sido arrecadada.
"Essas perdas materiais impossibilitam minhas próprias produções e execução do meu show autoral, além de todo material já produzido para outros artistas/clientes", destaca o texto de Gavi na página de arrecadação. 

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