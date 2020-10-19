Previsão é de tempo fechado até pelo menos quarta-feira no ES

A segunda-feira (19) começou com chuva fina e tempo fechado em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Com o tempo fechado e instável, as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento do dia ao longo desta segunda-feira. Neste cenário, as temperaturas em todo o Estado se manterão mais amenas e abaixo dos 30 °C em todas as áreas do território do Espírito Santo. Na Região Sul os ventos podem soprar com intensidade moderada na orla dos municípios.

Já a terça-feira (20) deverá ser de sol entre nuvens e novamente com previsão de chuva em todo o Espírito Santo. As temperaturas têm um ligeiro aumento em todas as regiões e as rajadas de vento seguem soprando em maior intensidade no litoral Sul. Na Grande Vitória, a temperatura mínima fica na faixa dos 20 °C e a máxima na Capital deve ficar próxima dos 28 °C.