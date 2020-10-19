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Pancadas de chuva

Previsão é de tempo fechado até pelo menos quarta-feira no ES

Segundo o Incaper, o clima se manterá fechado nesta segunda-feira (19) e também nos próximos dias, com possibilidades de pancadas esporádicas em todas as regiões capixabas e temperaturas amenas

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 13:22
Vista a partir de Camburi do tempo nublado na capital
A segunda-feira (19) começou com chuva fina e tempo fechado em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Choveu no fim de semana, garoou na manhã desta segunda-feira (19), em Vitória, e deverá chover esporadicamente em todas as regiões do Espírito Santo neste começo de semana, de acordo com as previsões climáticas do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

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Com o tempo fechado e instável, as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento do dia ao longo desta segunda-feira. Neste cenário, as temperaturas em todo o Estado se manterão mais amenas e abaixo dos 30 °C em todas as áreas do território do Espírito Santo. Na Região Sul os ventos podem soprar com intensidade moderada na orla dos municípios.
Já a terça-feira (20) deverá ser de sol entre nuvens e novamente com previsão de chuva em todo o Espírito Santo. As temperaturas têm um ligeiro aumento em todas as regiões e as rajadas de vento seguem soprando em maior intensidade no litoral Sul. Na Grande Vitória, a temperatura mínima fica na faixa dos 20 °C e a máxima na Capital deve ficar próxima dos 28 °C.
No dia seguinte, na quarta-feira (21), a instabilidade permanece no Espírito Santo, segundo o Incaper. São esperadas chuvas para todas as regiões do Estado, sendo esperadas com menor intensidade nas regiões Norte e Noroeste. Já o vento sopra com até moderada intensidade por toda a faixa litorânea e não apenas na região Sul como nos dias anteriores. Embora a expectativa por chuva seja elevada para os três primeiros dias da semana, não são esperados volumes significativos.

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