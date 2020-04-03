Nuvem rolo se forma e chama atenção de moradores em Guarapari

Nuvem diferente chamou atenção de moradores de Guarapari Crédito: Internauta | A Gazeta

Uma nuvem diferenciada chamou a atenção dos moradores de Guarapari , na Grande Vitória , nesta sexta-feira (3). O nome dado a esse tipo de nuvem é "nuvem rolo", muito semelhante à nuvem glória da manhã. Ambas são consideradas raras.

De acordo com o Instituto Climatempo , elas podem atingir mil quilômetros de comprimento e de 1 a 2 quilômetros de largura. A nuvem rolo pode se deslocar com velocidade de até 60 km/h, o que provoca rajadas de ventos.

O Climatempo explica que esta nuvem se forma em uma altitude de 100 a 200 metros acima da superfície e é considerada uma nuvem baixa. Detalha, ainda, que a nuvem rolo tem uma grande extensão horizontal, pequena amplitude vertical e a forma de um tubo. Em geral, aparece destacada do restante de nebulosidade e pode vir em bandos de várias nuvens paralelas.

PARECE ROLAR

O Climatempo explica que o que chama atenção é que a nuvem rolo parece rolar lentamente em torno de um eixo horizontal. "A nuvem rolo é tecnicamente do gênero stratocumulus. Como está na forma de um rolo e desprendido de qualquer outra nuvem, é da espécie volutus", detalhou.

O fenômeno se forma pela combinação de ventos em altitudes diferentes e soprando em direções contrárias por uma grande área, que dão o formato de rolo. Se formam no choque de massas de ar com temperaturas e teor de umidade diferentes.