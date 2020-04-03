Recorde de calor é registrado em cidades do ES

Dia de calor no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Com grande parte da população capixaba dentro de casa, devido ao isolamento social decorrente da pandemia de coronavírus, a percepção do calor registrado nesta sexta-feira (03) pode ter sido acentuada. É que hoje, em especial para quem mora em Vitória e nas regiões Norte e Noroeste do Estado, os termômetros bateram o recorde de temperatura.

Na capital, a temperatura máxima registrada, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), foi de 37,2 ?C, enquanto São Mateus, município com maior temperatura do Estado, chegou a atingir 37,8 ?C nesta tarde.

Nas redes sociais, o calor dominou o assunto. Termômetros marcaram a sensação térmica de 42°C em Vitória e internautas postaram o print.

Termômetros registraram sensação térmica de 42°C em Vitória Crédito: Internauta

Segundo o Climatempo, esta sexta-feira (03), que pode ser considerada o dia mais quente do ano, superou o recorde de temperatura anteriormente registrado em Vitória em 2020, de 36,5°C em 20 de março.

O Sul e a Região Serrana do Estado não ficaram distantes. Com termômetros marcando 36 °C em Alfredo Chaves e 35,7 °C em Cachoeiro de Itapemirim, é possível falar em calor em todo o território capixaba.

Ainda de acordo com o Climatempo, o Espírito santo foi um dos locais mais quentes do Brasil hoje. "O INMET registrou 37,8°C em São Mateus e 37,0°C em Linhares. O sol e o vento quente de norte predominou hoje por causa da aproximação de uma frente fria, que ajudou a elevar a temperatura. Esta tendência deixa instabilidade sobre o ES neste sábado, com muitas nuvens e pancadas de chuva em todo o Estado. A temperatura cai", informou em nota.

FINAL DE SEMANA NUBLADO

Para quem esperava que o tempo quente fosse se manter, esta não é a previsão para o final de semana de acordo com o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper. "Nas próximas horas uma frente fria se aproximará do Estado, com rápido deslocamento. O calorão que fez hoje e a umidade levarão a um aumento de nuvens e chuva. No sul as pancadas poderão ter início à tarde, e à noite devem avançar pela Grande Vitória e pelo Norte", iniciou.