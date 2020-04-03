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Inpe emite alerta para temporal e chuva no ES no fim de semana

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais emitiu um aviso já para este sábado (04) no qual podem ocorrer chuvas intensas e consequentemente grande acumulado de chuva. Temperaturas devem ser mais baixas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 15:58

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 15:58

O alerta válido para este sábado (04) é válido para praticamente todo o Espírito Santo
O alerta válido para este sábado (04) é válido para praticamente todo o Espírito Santo Crédito: Reprodução/Inpe
O calor não deu trégua ao capixaba em praticamente todo o Espírito Santo nesta sexta-feira (03), com temperaturas chegando nos 36 °C na capital capixaba. A tendência é que esse clima quente, porém um pouco menor, permaneça no fim de semana, ainda assim o Estado tem um alerta climático para chuvas fortes e acumulado de chuva já para este sábado (04).

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O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, nesta sexta-feira e engloba todas as regiões do território capixaba. O aviso tem validade até às 23h59 deste sábado. Além do Espírito Santo, o alerta ainda abrange os municípios do Sul da Bahia e Norte do Rio de Janeiro.

SÁBADO E DOMINGO

Segundo o Incaper, neste sábado, a rápida passagem de uma frente fria aumenta a nebulosidade e diminui as temperaturas em todo o Estado. O dia segue instável com previsão de chuvas ocasionais. Nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste ela pode ocorrer em forma de pancadas resultando em maior volume de chuva. Na Grande Vitória, muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.
O domingo (05) ainda deve apresentar tempo instável no Espírito Santo e a temperatura cai um pouco mais em relação ao sábado. São esperadas chuvas esparsas alguns momentos do dia em todas as regiões, salvo o litoral das cidades do Sul capixaba. Na Grande Vitória, muitas nuvens e chuva esparsa em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 29 °C.

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