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Alagamentos

Chuva forte deixa ruas alagadas em Marataízes e Iconha

Mês de abril começou com chuva em cidades do Sul do Estado. Drenagem de vários pontos não conseguiram dar vazão a quantidade de água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 16:01

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 16:01

Chuva forte alagou ruas de Marataízes pela manhã
Chuva forte alagou ruas de Marataízes pela manhã Crédito: Internauta
O mês de abril começou com chuva. Em Marataízes, no Litoral Sul do Estado, várias ruas ficaram debaixo d'água nesta quarta-feira (01). Nem mesmo o centro do município escapou dos alagamentos. Em Iconha, internautas também registaram ruas que pareciam rios.
Moradores mandaram imagens da Rua Salvino Barbosa, em Marataízes. O bueiro não deu conta de drenar tanta água. Já na Rua Thomé de Souza também não escapou e a água invadiu algumas casas. Já no bairro Acapulco, o quintal da dona Armelita da Silva ficou alagado. Ela contou que toda vez que chove mais forte é a mesma coisa. Tudo cheio de água, um absurdo!, disse.
Parte da Avenida Atlântica, no centro, também ficou debaixo d'água. As galerias não deram conta. Sobre os alagamentos desta manhã no balneário, a Prefeitura Marataízes disse que está fazendo obras de drenagem nessas regiões que sofrem com os alagamentos.
Já o que aconteceu no centro tem a ver não somente com a chuva forte, mas também com a maré alta, uma vez que toda drenagem da nova orla desemboca no mar. Apesar do transtorno, a prefeitura disse que os alagamentos duram um curto tempo e logo a drenagem dá conta.
Rua Tomé de Souza, em Marataízes
Rua Tomé de Souza, em Marataízes Crédito: Internauta

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ICONHA

Em Iconha, a água invadiu uma oficina que fica no centro da cidade. As galerias não deram conta de escoar tanta água. O Rio Iconha transbordou em um trecho da rodovia Darci Marquiori, estrada que dá acesso à Bom Destino.
Rio Iconha transbordou em um trecho da rodovia Darci Marquiori, estrada que dá acesso à Bom Destino
Rio Iconha transbordou em um trecho da rodovia Darci Marquiori, estrada que dá acesso à Bom Destino Crédito: Internauta
Sobre esse trecho da rodovia, a Prefeitura de Iconha disse que o rio está assoreado, efeito da enchente de janeiro, e por isso com qualquer cheia acontece o problema. A prefeitura informou ainda que equipes estão nas ruas para desobstruir os bueiros.

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