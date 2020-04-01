Chuva forte deixa ruas alagadas em Marataízes e Iconha

Chuva forte alagou ruas de Marataízes pela manhã Crédito: Internauta

O mês de abril começou com chuva. Em Marataízes , no Litoral Sul do Estado, várias ruas ficaram debaixo d'água nesta quarta-feira (01). Nem mesmo o centro do município escapou dos alagamentos. Em Iconha , internautas também registaram ruas que pareciam rios.

Moradores mandaram imagens da Rua Salvino Barbosa, em Marataízes. O bueiro não deu conta de drenar tanta água. Já na Rua Thomé de Souza também não escapou e a água invadiu algumas casas. Já no bairro Acapulco, o quintal da dona Armelita da Silva ficou alagado. Ela contou que toda vez que chove mais forte é a mesma coisa. Tudo cheio de água, um absurdo!, disse.

Parte da Avenida Atlântica, no centro, também ficou debaixo d'água. As galerias não deram conta. Sobre os alagamentos desta manhã no balneário, a Prefeitura Marataízes disse que está fazendo obras de drenagem nessas regiões que sofrem com os alagamentos.

Já o que aconteceu no centro tem a ver não somente com a chuva forte, mas também com a maré alta, uma vez que toda drenagem da nova orla desemboca no mar. Apesar do transtorno, a prefeitura disse que os alagamentos duram um curto tempo e logo a drenagem dá conta.

Rua Tomé de Souza, em Marataízes Crédito: Internauta

ICONHA

Em Iconha, a água invadiu uma oficina que fica no centro da cidade. As galerias não deram conta de escoar tanta água. O Rio Iconha transbordou em um trecho da rodovia Darci Marquiori, estrada que dá acesso à Bom Destino.

Rio Iconha transbordou em um trecho da rodovia Darci Marquiori, estrada que dá acesso à Bom Destino Crédito: Internauta