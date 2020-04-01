Chuva forte deixa ruas alagadas em Marataízes e Iconha

O mês de abril começou com chuva. Em Marataízes, no Litoral Sul do Estado, várias ruas ficaram debaixo d'água nesta quarta-feira (01). Nem mesmo o centro do município escapou dos alagamentos. Em Iconha, internautas também registaram ruas que pareciam rios.
Moradores mandaram imagens da Rua Salvino Barbosa, em Marataízes. O bueiro não deu conta de drenar tanta água. Já na Rua Thomé de Souza também não escapou e a água invadiu algumas casas. Já no bairro Acapulco, o quintal da dona Armelita da Silva ficou alagado. Ela contou que toda vez que chove mais forte é a mesma coisa. Tudo cheio de água, um absurdo!, disse.
Parte da Avenida Atlântica, no centro, também ficou debaixo d'água. As galerias não deram conta. Sobre os alagamentos desta manhã no balneário, a Prefeitura Marataízes disse que está fazendo obras de drenagem nessas regiões que sofrem com os alagamentos.
Já o que aconteceu no centro tem a ver não somente com a chuva forte, mas também com a maré alta, uma vez que toda drenagem da nova orla desemboca no mar. Apesar do transtorno, a prefeitura disse que os alagamentos duram um curto tempo e logo a drenagem dá conta.
ICONHA
Em Iconha, a água invadiu uma oficina que fica no centro da cidade. As galerias não deram conta de escoar tanta água. O Rio Iconha transbordou em um trecho da rodovia Darci Marquiori, estrada que dá acesso à Bom Destino.
Sobre esse trecho da rodovia, a Prefeitura de Iconha disse que o rio está assoreado, efeito da enchente de janeiro, e por isso com qualquer cheia acontece o problema. A prefeitura informou ainda que equipes estão nas ruas para desobstruir os bueiros.