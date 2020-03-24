Outono no ES: próximos dias serão sem chuva em todo o Estado

A terça-feira (24) começou com muita nebulosidade e chuva leve na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

A semana do capixaba começou com chuva na maioria das regiões do Espírito Santo e nesta terça-feira (24). Ela também deu o ar da graça logo nas primeiras horas do dia, facilitando a missão de manter as pessoas em casa nesse período de pandemia de coronavírus

Mas já a partir desta quarta-feira (25) a precipitação não será mais uma aliada do isolamento social. Isso porque não há mais previsão de chuva até o próximo final de semana em todo o Estado, de acordo com os mapas meteorológicos do Instituto Climatempo.

TEMPERATURAS

Apesar disso, o calorão das últimas semanas perde força nestes primeiros dias de outono. A estação caracterizada por dias mais amenos e ventos mais gélidos já se apresenta já nesta terça (24). Pelo menos é o cenário que o morador da capital capixaba encontrou na faixa da manhã. A máxima para o dia não ultrapassa os 29 °C, porém o vento predominante faz com que a sensação térmica seja menor.