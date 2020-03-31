Instituto emite novo alerta para chuvas com raios e vendaval no ES

A chuva não veio forte na última segunda-feira (30), conforme a possibilidade alertada pelo Instituto nacional de Pesquisas Espaciais, que inclusive previa a chance de ocorrer ainda ventos fortes e até granizo nas regiões da Grande Vitória, Sul e Caparaó.
Nesta terça-feira (31), entretanto, o Inpe emitiu um novo aviso meteorológico para o Espírito Santo, desta vez abrangendo menos municípios. O alerta é para tempestade de raios, chuvas intensas e vendaval, sendo válido para todo o dia primeiro de abril.
As regiões que podem ser afetadas são a Grande Vitória, Sul, Caparaó, Serrana e algumas cidades do Norte e Noroeste do Estado. O alerta tem validade até às 23h59 desta quarta-feira (01).
CONFIRA A LISTA DE CIDADES EM ALERTA
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
TEMPO E TEMPERATURA
Para primeiro dia do quarto mês do ano, existe a previsão de chuvas esparsas nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. Já nas regiões Sul, Serrana e trecho sul da região Nordeste, a chuva é esperada a partir da tarde, podendo ocorrer em forma de pancadas. Na Grande Vitória, há maior chance de chuva no início e ao final do dia, de acordo com as análises do Incaper.
Este panorama de tempo oscilando entre pancadas isoladas e momentos de sol deve permanecer na quinta-feira (02). A temperatura na região metropolitana não deve ultrapassar os 32 °C nesses dois dias.
A máxima esperada no Estado para o período é de 34 °C na Região Norte. Já a mínima se mantém próxima dos 20 °C esperados para a região de Domingos Martins.