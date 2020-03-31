Instituto emite novo alerta para chuvas com raios e vendaval no ES

O alerta do Inpe é válido para cerca de 50 cidades do Espírito Santo para esta quarta-feira (01) Crédito: Reprodução/Inpe

A chuva não veio forte na última segunda-feira (30), c onforme a possibilidade alertada pelo Instituto nacional de Pesquisas Espaciais , que inclusive previa a chance de ocorrer ainda ventos fortes e até granizo nas regiões da Grande Vitória, Sul e Caparaó.

Nesta terça-feira (31), entretanto, o Inpe emitiu um novo aviso meteorológico para o Espírito Santo, desta vez abrangendo menos municípios. O alerta é para tempestade de raios, chuvas intensas e vendaval, sendo válido para todo o dia primeiro de abril.

As regiões que podem ser afetadas são a Grande Vitória, Sul, Caparaó, Serrana e algumas cidades do Norte e Noroeste do Estado. O alerta tem validade até às 23h59 desta quarta-feira (01).

CONFIRA A LISTA DE CIDADES EM ALERTA

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

Laranja da Terra

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

TEMPO E TEMPERATURA

Para primeiro dia do quarto mês do ano, existe a previsão de chuvas esparsas nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. Já nas regiões Sul, Serrana e trecho sul da região Nordeste, a chuva é esperada a partir da tarde, podendo ocorrer em forma de pancadas. Na Grande Vitória, há maior chance de chuva no início e ao final do dia, de acordo com as análises do Incaper.

Este panorama de tempo oscilando entre pancadas isoladas e momentos de sol deve permanecer na quinta-feira (02). A temperatura na região metropolitana não deve ultrapassar os 32 °C nesses dois dias.