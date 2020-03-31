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Previsão do tempo

Instituto emite novo alerta para chuvas com raios e vendaval no ES

Inpe prevê a possibilidade de que as pancadas de chuvas ocorram acompanhadas de outros fenômenos. O aviso meteorológico é valido para esta quarta-feira, primeiro dia de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 15:28

Publicado em 31 de Março de 2020 às 15:28

O alerta do Inpe é válido para cerca de 50 cidades do Espírito Santo para esta quarta-feira (01)
O alerta do Inpe é válido para cerca de 50 cidades do Espírito Santo para esta quarta-feira (01) Crédito: Reprodução/Inpe
A chuva não veio forte  na última segunda-feira (30), conforme a possibilidade alertada pelo Instituto nacional de Pesquisas Espaciais, que inclusive previa a chance de ocorrer ainda ventos fortes e até granizo nas regiões da Grande Vitória, Sul e Caparaó.
Nesta terça-feira (31), entretanto, o Inpe emitiu um novo aviso meteorológico para o Espírito Santo, desta vez abrangendo menos municípios. O alerta é para tempestade de raios, chuvas intensas e vendaval, sendo válido para todo o dia primeiro de abril.
As regiões que podem ser afetadas são a Grande Vitória, Sul, Caparaó, Serrana e algumas cidades do Norte e Noroeste do Estado. O alerta tem validade até às 23h59 desta quarta-feira (01).

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CONFIRA A LISTA DE CIDADES EM ALERTA

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

TEMPO E TEMPERATURA

Para primeiro dia do quarto mês do ano, existe a previsão de chuvas esparsas nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. Já nas regiões Sul, Serrana e trecho sul da região Nordeste, a chuva é esperada a partir da tarde, podendo ocorrer em forma de pancadas. Na Grande Vitória, há maior chance de chuva no início e ao final do dia, de acordo com as análises do Incaper.
Este panorama de tempo oscilando entre pancadas isoladas e momentos de sol deve permanecer na quinta-feira (02). A temperatura na região metropolitana não deve ultrapassar os 32 °C nesses dois dias.
A máxima esperada no Estado para o período é de 34 °C na Região Norte. Já a mínima se mantém próxima dos 20 °C esperados para a região de Domingos Martins.

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