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Previsão do tempo

Inpe emite alerta de vendaval, raios e granizo para 50 cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais emitiu o aviso válido até as 23h59 desta segunda-feira (30). O alerta atinge, principalmente, cidades das regiões Serrana, Grande Vitória, Sul e Caparaó

Publicado em 30 de Março de 2020 às 08:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 08:20
Mapa do Inpe mostra o aviso meteorológico vigente para o Espírito Santo nesta segunda-feira (30)
Mapa do Inpe mostra o aviso meteorológico vigente para o Espírito Santo nesta segunda-feira (30) Crédito: Reprodução/Inpe
A semana do capixaba começou com tempo firme, mas as chances do tempo mudar e a chuva chegar com força são grandes. É o que apontam os mapas climáticos do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o Incaper, e também o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe.

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Esse último, inclusive, emitiu um alerta para a possibilidade de tempestade de raios, granizo, vendaval e também chuvas intensas. O alerta é válido até as 23h59 desta segunda-feira (30). As cidades que podem ser mais atingidas são as das regiões Sul, Serrana, Sul e Caparaó. Poucas cidades dos Norte e Nordeste estão na área destacada pelo Inpe no mapa.

CIDADES EM ALERTA

Ao todo, pelo menos 50 municípios do Espírito Santo devem redobrar a atenção para os fenômenos climáticos para esta segunda-feira.
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
O alerta stende-se também para os estado de Minas Gerais, São Paulo, Sul de Goiás e Norte do Rio de Janeiro.

TEMPERATURAS

De acordo com o Incaper, o penúltimo dia de março deve ser de tempo instável no Espírito Santo, por conta da presença de um sistema frontal no oceano. Previsão de chuva em alguns momentos do dia por todo o Estado, o que deve ocorrer mais perto do fim do dia. Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos.
Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

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