Inpe emite alerta de vendaval, raios e granizo para 50 cidades do ES

Mapa do Inpe mostra o aviso meteorológico vigente para o Espírito Santo nesta segunda-feira (30) Crédito: Reprodução/Inpe

A semana do capixaba começou com tempo firme, mas as chances do tempo mudar e a chuva chegar com força são grandes. É o que apontam os mapas climáticos do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o Incaper , e também o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe

Esse último, inclusive, emitiu um alerta para a possibilidade de tempestade de raios, granizo, vendaval e também chuvas intensas. O alerta é válido até as 23h59 desta segunda-feira (30). As cidades que podem ser mais atingidas são as das regiões Sul, Serrana, Sul e Caparaó. Poucas cidades dos Norte e Nordeste estão na área destacada pelo Inpe no mapa.

CIDADES EM ALERTA

Ao todo, pelo menos 50 municípios do Espírito Santo devem redobrar a atenção para os fenômenos climáticos para esta segunda-feira.

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

Laranja da Terra

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

O alerta stende-se também para os estado de Minas Gerais, São Paulo, Sul de Goiás e Norte do Rio de Janeiro.

TEMPERATURAS

De acordo com o Incaper, o penúltimo dia de março deve ser de tempo instável no Espírito Santo, por conta da presença de um sistema frontal no oceano. Previsão de chuva em alguns momentos do dia por todo o Estado, o que deve ocorrer mais perto do fim do dia. Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos.