Inpe emite alerta de vendaval, raios e granizo para 50 cidades do ES

Esse último, inclusive, emitiu um alerta para a possibilidade de tempestade de raios, granizo, vendaval e também chuvas intensas. O alerta é válido até as 23h59 desta segunda-feira (30). As cidades que podem ser mais atingidas são as das regiões Sul, Serrana, Sul e Caparaó. Poucas cidades dos Norte e Nordeste estão na área destacada pelo Inpe no mapa.
CIDADES EM ALERTA
Ao todo, pelo menos 50 municípios do Espírito Santo devem redobrar a atenção para os fenômenos climáticos para esta segunda-feira.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
O alerta stende-se também para os estado de Minas Gerais, São Paulo, Sul de Goiás e Norte do Rio de Janeiro.
TEMPERATURAS
De acordo com o Incaper, o penúltimo dia de março deve ser de tempo instável no Espírito Santo, por conta da presença de um sistema frontal no oceano. Previsão de chuva em alguns momentos do dia por todo o Estado, o que deve ocorrer mais perto do fim do dia. Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos.
Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.