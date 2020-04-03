Delícia!

Hora do lanche: aprenda a preparar pastel de forno no palito

Receita leva carne moída, espinafre, milho e temperos para o recheio, rendendo em média 14 unidades. O tempo de forno é aproximadamente 30 minutos
Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 16:19

Pastel de forno no palito
Pastel de forno no palito Crédito: Tirolez/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • Recheio:
  • ½ cebola descascada e picada em cubos pequenos
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 200g de carne moída
  • 2 xícaras (chá) de folhas de espinafre picadas
  • 1 xícara (chá) de milho (congelado ou in natura cozido)
  • 1 pote de creme de queijo Minas frescal 
  • 1 colher (café) de sal
  • Salsinha picada a gosto
  • Massa:
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo integral
  • 1 pitada de sal
  • 1 xícara (chá) de água morna
  • 2 colheres (sopa) de azeite (mais um pouco para untar a assadeira)
  • Plástico-filme
  • 14 palitos de picolé
  • 1 gema (para pincelar)

MODO DE PREPARO:

Recheio: em uma panela, doure a cebola no azeite, acrescente a carne e refogue. Quando a carne estiver cozida, junte o espinafre, o milho e refogue. Desligue o fogo, acrescente o creme de queijo Minas frescal e misture. Tempere com o sal e a salsinha. Reserve o recheio.
Massa: em um recipiente, misture as farinhas e o sal. Acrescente a água e o azeite e misture tudo. Sove (amasse) com as mãos até que a massa fique lisa e homogênea. Enrole a massa com plástico-filme e deixe descansar por 10-15 minutos. Abra a massa com ajuda de um rolo (espessura fina) e corte-a em círculos com ajuda da boca de uma xícara, copo ou aro metálico, de aproximadamente 10 cm de diâmetro.
Montagem: sobre um círculo de massa, coloque um palito de picolé e um pouco do recheio (1 colher de sopa). Cubra com outro círculo de massa e feche o pastel apertando as bordas com a ajuda de um garfo. Repita o procedimento com o restante dos ingredientes. Disponha os pastéis em uma assadeira untada com azeite, pincele os pirulitos com gema e leve-os para assar em forno médio por aproximadamente 30 minutos. Sirva em seguida.
Fonte: Tirolez.

