Hora do lanche: aprenda a preparar pastel de forno no palito

- INGREDIENTES:
- Recheio:
- ½ cebola descascada e picada em cubos pequenos
- 1 colher (sopa) de azeite
- 200g de carne moída
- 2 xícaras (chá) de folhas de espinafre picadas
- 1 xícara (chá) de milho (congelado ou in natura cozido)
- 1 pote de creme de queijo Minas frescal
- 1 colher (café) de sal
- Salsinha picada a gosto
- Massa:
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo integral
- 1 pitada de sal
- 1 xícara (chá) de água morna
- 2 colheres (sopa) de azeite (mais um pouco para untar a assadeira)
- Plástico-filme
- 14 palitos de picolé
- 1 gema (para pincelar)
MODO DE PREPARO:
Recheio: em uma panela, doure a cebola no azeite, acrescente a carne e refogue. Quando a carne estiver cozida, junte o espinafre, o milho e refogue. Desligue o fogo, acrescente o creme de queijo Minas frescal e misture. Tempere com o sal e a salsinha. Reserve o recheio.
Massa: em um recipiente, misture as farinhas e o sal. Acrescente a água e o azeite e misture tudo. Sove (amasse) com as mãos até que a massa fique lisa e homogênea. Enrole a massa com plástico-filme e deixe descansar por 10-15 minutos. Abra a massa com ajuda de um rolo (espessura fina) e corte-a em círculos com ajuda da boca de uma xícara, copo ou aro metálico, de aproximadamente 10 cm de diâmetro.
Montagem: sobre um círculo de massa, coloque um palito de picolé e um pouco do recheio (1 colher de sopa). Cubra com outro círculo de massa e feche o pastel apertando as bordas com a ajuda de um garfo. Repita o procedimento com o restante dos ingredientes. Disponha os pastéis em uma assadeira untada com azeite, pincele os pirulitos com gema e leve-os para assar em forno médio por aproximadamente 30 minutos. Sirva em seguida.
Fonte: Tirolez.