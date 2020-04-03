Após dia de recorde de calor, noite é de relâmpagos e trovoada no ES

Após um dia de altas temperaturas em cidades do Espírito Santo , alguns relâmpagos chamaram a atenção de moradores de Vitória . O fenômeno na noite desta sexta-feira (3) foi registrado pelo fotógrafo de A Gazeta, Vitor Jubini, próximo ao bairro Bento Ferreira e pode ser visto por pessoas localizadas em outras regiões da capital.

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NOVA VENÉCIA

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VILA VELHA

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GUARAPARI

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ITARANA

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FUNDÃO

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CARIACICA

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PREVISÃO DO TEMPO PARA O FIM DE SEMANA

Segundo o Incaper, neste sábado, a rápida passagem de uma frente fria aumenta a nebulosidade e diminui as temperaturas em todo o Estado. O dia segue instável com previsão de chuvas ocasionais. Nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste ela pode ocorrer em forma de pancadas resultando em maior volume de chuva. Na Grande Vitória, muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.