Após dia de recorde de calor, noite é de relâmpagos e trovoada no ES

Após um dia de altas temperaturas em cidades do Espírito Santo, alguns relâmpagos chamaram a atenção de moradores de Vitória. O fenômeno na noite desta sexta-feira (3) foi registrado pelo fotógrafo de A Gazeta, Vitor Jubini, próximo ao bairro Bento Ferreira e pode ser visto por pessoas localizadas em outras regiões da capital.
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PREVISÃO DO TEMPO PARA O FIM DE SEMANA
Segundo o Incaper, neste sábado, a rápida passagem de uma frente fria aumenta a nebulosidade e diminui as temperaturas em todo o Estado. O dia segue instável com previsão de chuvas ocasionais. Nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste ela pode ocorrer em forma de pancadas resultando em maior volume de chuva. Na Grande Vitória, muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.
O domingo (05) ainda deve apresentar tempo instável no Espírito Santo e a temperatura cai um pouco mais em relação ao sábado. São esperadas chuvas esparsas alguns momentos do dia em todas as regiões, salvo o litoral das cidades do Sul capixaba. Na Grande Vitória, muitas nuvens e chuva esparsa em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 29 °C.