Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral Sul do ES

Um sistema de alta pressão deve provocar ventos com intensidade de até 60 km/h, na faixa litorânea entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o sul de Guarapari, no Espírito Santo. Segundo o alerta emitido nesta quarta-feira (24) pela Marinha, o aviso é válido até a manhã de sexta-feira, dia 26.
A Marinha do Brasil solicita que os navegantes consultem as informações antes de qualquer atividade envolvendo o mar, seja pesca, esporte ou recreio.
Os avisos de mau tempo atualizados no endereço https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.
PREVISÃO DO TEMPO
Além dos ventos de alta intensidade ao sul de Guarapari, há ainda a previsão de dias com tempo aberto e sol, seguidos por noites frias até a próxima sexta-feira (26).
Segundo o Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão deve manter-se até o final de semana, quando uma nova frente fria pode provocar queda na temperatura.