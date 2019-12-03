Inpe emite alerta de chuva intensa para o Espírito Santo

A chuva deve continuar em diversas cidades do Espírito Santo nesta terça-feira (3). Segundo informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), ocorrerão chuvas de moderada a forte intensidade e, ao final do dia, haverá condição para acumulados elevados de chuva e transtornos à população. Confira os locais que receberam o alerta:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Itaúnas
- Jaguaré
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
PREVISÃO DO TEMPO
De acordo com informações do Climatempo, nesta terça-feira (3), com a frente fria ainda parada entre o Espírito Santo e a Bahia, o dia será de chuva frequente no Norte capixaba, em áreas do Vale do Rio Doce e do Vale do Jequitinhonha. Ainda segundo o instituto, a nova frente que chegaria na quinta ao Estado está prevista para a próxima sexta-feira (6). As chances de chuvas aumentam em todo o Espírito Santo.