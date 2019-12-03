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Inpe emite alerta de chuva intensa para o Espírito Santo

O aviso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é para esta terça-feira (03).  Veja a lista completa de locais que receberam o alerta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 10:34

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 10:34

Pedestres caminham sob chuva na Av. Beira-Mar em Vitória: violência não deu trégua apesar da circulação restrita Crédito: Fernando Madeira
A chuva deve continuar em diversas cidades do Espírito Santo nesta terça-feira (3). Segundo informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), ocorrerão chuvas de moderada a forte intensidade e, ao final do dia, haverá condição para acumulados elevados de chuva e transtornos à população. Confira os locais que receberam o alerta:
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Barra de São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Conceição da Barra
  7. Ecoporanga
  8. Governador Lindenberg
  9. Itaúnas
  10. Jaguaré
  11. Mantenópolis
  12. Montanha
  13. Mucurici
  14. Nova Venécia
  15. Pancas
  16. Pedro Canário
  17. Pinheiros
  18. Ponto Belo
  19. São Domingos do Norte
  20. São Gabriel da Palha
  21. São Mateus
  22. Sooretama
  23. Vila Pavão
  24. Vila Valério

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