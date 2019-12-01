Domingo de chuva em praticamente todo o Espírito Santo

O primeiro dia de dezembro será de tempo instável em praticamente todo o Espírito Santo. Em função de um canal de umidade que volta a ganhar força no Estado, o mau tempo deve continuar durante a semana, pelo menos até a próxima quarta-feira (04), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Para este domingo (01), a previsão é de pancadas de chuvas a partir da tarde em quase todas as regiões, exceto no trecho próximo à divisa com a Bahia, onde a chuva deve ocorrer no período da noite.
Na Grande Vitória, pancadas de chuvas já foram registradas nesta manhã e há grande incidência de nuvens. Durante a tarde, o Incaper prevê mais pancadas com trovoadas e rajadas de ventos. A temperatura na Região Metropolitana vai variar de 23 °C a 31 °C.
Neste domingo, para as regiões Sul, Serrana, Noroeste e Nordeste, além da chuva em alguns momentos do dia, são esperadas também trovoadas e rajadas de vento.
O tempo na Região Norte será de sol. Somente durante a noite estão previstas algumas pancadas de chuvas.