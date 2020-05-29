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Inverno chegando

Frio vai ficar até sábado em todas as regiões do Espírito Santo

O frio também chega nas regiões mais quentes do Estado. Trechos das regiões Noroeste e Norte podem ter umidade relativa do ar abaixo dos 30%, característica típica do inverno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 07:42

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 07:42

Pessoa com roupas de frio bebendo chá
Proximidade do inverno faz as temperaturas baixarem em todo o Espírito Santo Crédito: shutterstock
Maio já está no final e estamos cada vez mais perto do inverno, que começa no dia 21 do próximo mês. A madrugada de quarta-feira (27) já foi a mais fria do ano em Vitória e as temperaturas devem seguir baixas em todo o Espírito Santo nos próximos dias. Se você é daqueles que gostam de frio, pode preparar a coberta e o chocolate quente: uma forte massa de ar frio, de origem polar, se espalhou sobre o Brasil, segundo meteorologistas.

SEXTA-FEIRA 

A sexta-feira (29) segue com predomínio de sol ao longo do dia, sem previsão de chuva. Apenas o litoral nordeste tem risco de chuva passageira no início e novamente ao final do dia, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na Grande Vitória, as temperaturas vão variar entre 17 °C e 28 °C. Já na Região Serrana, a mínima prevista é de 9 °C e máxima de 24 °C.

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OLHA A CHUVA!

No sábado (30), ventos transportando umidade do oceano para dentro do território capixaba podem provocar chuvas rápidas em alguns momentos na região Nordeste e a partir da tarde nas regiões Norte e Noroeste.
No domingo (31), as nuvens diminuem e o sol predomina em todo o Estado. A temperatura aumenta em todas as regiões capixabas.

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