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Quatro cidades do ES registram madrugada mais fria do ano nesta quarta

Os dados preliminares foram levantados pelo Incaper. Veja a lista de municípios que acordaram gelados nesta quarta-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 12:35

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 12:35

Chuva e frio na Grande Vitória
Frio na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
Quatro cidades do Espírito Santo tiveram a madrugada mais fria de 2020 nesta quarta-feira (27). Vitória, Vila Velha, Venda Nova e Iúna. O coordenador de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, elaborou um levantamento preliminar nesta manhã sobre as temperaturas mínimas registradas no Estado. 
Em Vitória, a temperatura de 15?°C foi registrada na estação localizada no aeroporto da Capital. Em Vila Velha, a temperatura marcada foi ainda menor, de 14,6ºC. De acordo com o Incaper, esta também foi a menor temperatura registrada no município este ano. Além da mínima na Capital e no município canela-verde, outras duas cidades tiveram a menor temperatura em 2020 na madrugada desta quarta (27): Venda Nova do Imigrante (8,1ºC) e Iúna (6,9ºC).

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Já a madrugada mais fria do ano em todo o Estado foi praticamente igualada também nesta quarta (27). De acordo com o Incaper, a estação meteorológica do órgão em Aracê, em Domingos Martins, registrou 5,9ºC, ficando tecnicamente empatada com a mínima registrada no dia 10 de maio, que foi de 5,8ºC.

"MASSA DE AR FRIO", DIZ ÓRGÃO

Quatro cidades do ES registram madrugada mais fria do ano nesta quarta
O Departamento de Meteorologia informa que a queda nas temperaturas foi ocasionada pela atuação da massa de ar frio de origem polar que avança sobre o Estado, depois da passagem da frente fria na última segunda-feira (25).
Além do frio causado por essa massa de ar, ao longo do dia ela deverá provocar queda significativa nos índices de umidade relativa do ar, que em algumas áreas do Estado, elas devem ficar abaixo dos 30%, completou.
Confira a lista das cidades que tiveram baixas temperaturas aferidas pelo Incaper na madrugada desta quarta-feira (27):
  • Vitória (Aeroporto - AeSB) 15,0 °C
  • Vila Velha (Inmet) 14,6 °C
  • Domingos Martins (Aracê - Incaper) 5,9 °C
  • Venda Nova do Imigrante (Inmet) 8,1 °C
  • Santa Teresa (Inmet) 12,4 °C
  • Cachoeiro de Itapemirim (Pacotuba - Incaper) 11,9 °C
  • Iuna (Incaper) 6,9 °C
  • Linhares (Inmet) 16,4 °C
  • São Mateus (Inmet) 17,2 °C
  • Nova Venécia (Inmet) 14,8 °C
  • Marilandia (Inmet) 15,1 °C
  • Ecoporanga (Inmet) 14,9 °C
  • Pinheiros (Incaper) 16,0 °C

Registros do frio na região Serrana do ES nesta quarta-feira (27)

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