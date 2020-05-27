Frio na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

15?°C foi registrada na estação localizada no aeroporto da Capital. Em 14,6ºC. De acordo com o Incaper, esta também foi a menor temperatura registrada no município este ano. Além da mínima na Capital e no município canela-verde, outras duas cidades tiveram a menor temperatura em 2020 na madrugada desta quarta (27): Venda Nova do Imigrante (8,1ºC) e Iúna (6,9ºC). Em Vitória, a temperatura defoi registrada na estação localizada no aeroporto da Capital. Em Vila Velha , a temperatura marcada foi ainda menor, de. De acordo com o Incaper, esta também foi a menor temperatura registrada no município este ano. Além da mínima na Capital e no município canela-verde, outras duas cidades tiveram a menor temperatura em 2020 na madrugada desta quarta (27):(6,9ºC).

Já a madrugada mais fria do ano em todo o Estado foi praticamente igualada também nesta quarta (27). De acordo com o Incaper, a estação meteorológica do órgão em Aracê, em Domingos Martins, registrou 5,9ºC, ficando tecnicamente empatada com a mínima registrada no dia 10 de maio, que foi de 5,8ºC.

"MASSA DE AR FRIO", DIZ ÓRGÃO

Your browser does not support the audio element. Quatro cidades do ES registram madrugada mais fria do ano nesta quarta

O Departamento de Meteorologia informa que a queda nas temperaturas foi ocasionada pela atuação da massa de ar frio de origem polar que avança sobre o Estado, depois da passagem da frente fria na última segunda-feira (25).

Além do frio causado por essa massa de ar, ao longo do dia ela deverá provocar queda significativa nos índices de umidade relativa do ar, que em algumas áreas do Estado, elas devem ficar abaixo dos 30%, completou.

Confira a lista das cidades que tiveram baixas temperaturas aferidas pelo Incaper na madrugada desta quarta-feira (27):

Vitória (Aeroporto - AeSB) 15,0 °C

Vila Velha (Inmet) 14,6 °C

Domingos Martins (Aracê - Incaper) 5,9 °C

Venda Nova do Imigrante (Inmet) 8,1 °C

Santa Teresa (Inmet) 12,4 °C

Cachoeiro de Itapemirim (Pacotuba - Incaper) 11,9 °C

Iuna (Incaper) 6,9 °C

Linhares (Inmet) 16,4 °C

São Mateus (Inmet) 17,2 °C

Nova Venécia (Inmet) 14,8 °C

Marilandia (Inmet) 15,1 °C

Ecoporanga (Inmet) 14,9 °C

Pinheiros (Incaper) 16,0 °C