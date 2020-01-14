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Frente fria: institutos emitem alertas para temporais com raios no ES

Chegada de frente fria que provocou estragos em São Paulo e Rio de Janeiro nos últimos dias pode ocasionar grande acumulado de precipitação nesta terça-feira (14)

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 12:52
Alerta meteorológico se estende de Minas Gerais e engloba boa parte do Espírito Santo para esta terça-feira (14) Crédito: Reprodução/Inpe
A semana começou com chuva em alguns municípios da Região Sul do Estado nesta segunda-feira (13). A cidade de São José do Calçado registrou pontos de alagamentos no período da tarde após o temporal. Já em Castelo, choveu 86 milímetros entre 13h e 19h, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Nacionais (Cemaden).

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Terça-feira deve ser de chuva rápida em várias regiões do ES

A chegada de uma nova frente fria nesta terça-feira (14) traz com ela o alerta para chuvas intensas com possibilidade de tempestade de raios e grande acumulado de água para o período. O aviso meteorológico foi emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e tem validade até as 23h59. A abrangência do mesmo engloba cerca de 50 cidades do Estado, das regiões Sul, Caparaó, Serrana, Noroeste, Norte e na Grande Vitória.

CONFIRA AS CIDADES EM ALERTA PARA CHUVAS INTENSAS:

    • Afonso Cláudio

    • Alegre

    • Alfredo Chaves

    • Anchieta

    • Apiacá

    • Aracruz

    • Atílio Vivacqua

    • Bom Jesus do Norte

    • Brejetuba

    • Cachoeiro de Itapemirim

    • Cariacica

    • Castelo

    • Conceição do Castelo

    • Divino de São Lourenço

    • Domingos Martins

    • Dores do Rio Preto

    • Fundão

    • Guaçuí

    • Guarapari

    • Ibatiba

    • Ibiraçu

    • Ibitirama

    • Iconha

    • Irupi

    • Itaguaçu

    • Itapemirim

    • Itarana

    • Iúna

    • Jerônimo Monteiro

    • João Neiva

    • Laranja da Terra

    • Marataízes

    • Marechal Floriano

    • Mimoso do Sul

    • Muniz Freire

    • Muqui

    • Piúma

    • Presidente Kennedy

    • Rio Novo do Sul

    • Santa Cruz

    • Santa Leopoldina

    • Santa Maria de Jetibá

    • Santa Teresa

    • São José do Calçado

    • São Roque do Canaã

    • Serra

    • Vargem Alta

    • Venda Nova do Imigrante

    • Viana

    • Vila Velha

    • Vitória
Outro instituto, o Climatempo, também alerta para o risco de temporal no Vale do Rio Doce, em especial nas áreas capixabas que fazem divisa com Minas Gerais e também no Norte do ES, na região de São Mateus. Existe ainda a possibilidade de ventos de intensidade entre moderada a forte na Região Metropolitana com velocidade de até 60 km/h.

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O Climatempo ainda chama a atenção para outra frente fria que chegará ao Estado na próxima sexta-feira (16), fazendo com que as possibilidades de precipitação no fim de semana sejam elevadas.

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