Frente fria: institutos emitem alertas para temporais com raios no ES

Alerta meteorológico se estende de Minas Gerais e engloba boa parte do Espírito Santo para esta terça-feira (14) Crédito: Reprodução/Inpe

A semana começou com chuva em alguns municípios da Região Sul do Estado nesta segunda-feira (13). A cidade de São José do Calçado registrou pontos de alagamentos no período da tarde após o temporal. Já em Castelo, choveu 86 milímetros entre 13h e 19h, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Nacionais (Cemaden).

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A chegada de uma nova frente fria nesta terça-feira (14) traz com ela o alerta para chuvas intensas com possibilidade de tempestade de raios e grande acumulado de água para o período. O aviso meteorológico foi emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e tem validade até as 23h59. A abrangência do mesmo engloba cerca de 50 cidades do Estado, das regiões Sul, Caparaó, Serrana, Noroeste, Norte e na Grande Vitória.

CONFIRA AS CIDADES EM ALERTA PARA CHUVAS INTENSAS:

Afonso Cláudio



Alegre



Alfredo Chaves



Anchieta



Apiacá



Aracruz



Atílio Vivacqua



Bom Jesus do Norte



Brejetuba



Cachoeiro de Itapemirim



Cariacica



Castelo



Conceição do Castelo



Divino de São Lourenço



Domingos Martins



Dores do Rio Preto



Fundão



Guaçuí



Guarapari



Ibatiba



Ibiraçu



Ibitirama



Iconha



Irupi



Itaguaçu



Itapemirim



Itarana



Iúna



Jerônimo Monteiro



João Neiva



Laranja da Terra



Marataízes



Marechal Floriano



Mimoso do Sul



Muniz Freire



Muqui



Piúma



Presidente Kennedy



Rio Novo do Sul



Santa Cruz



Santa Leopoldina



Santa Maria de Jetibá



Santa Teresa



São José do Calçado



São Roque do Canaã



Serra



Vargem Alta



Venda Nova do Imigrante



Viana



Vila Velha



Vitória

Outro instituto, o Climatempo, também alerta para o risco de temporal no Vale do Rio Doce, em especial nas áreas capixabas que fazem divisa com Minas Gerais e também no Norte do ES, na região de São Mateus. Existe ainda a possibilidade de ventos de intensidade entre moderada a forte na Região Metropolitana com velocidade de até 60 km/h.

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