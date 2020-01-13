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Mudanças no tempo

Terça-feira deve ser de chuva rápida em várias regiões do ES

Ainda segundo o Incaper, as temperaturas terão um declínio durante o dia. Na Grande Vitória, a mínima deve ser de 24 ºC e a máxima de 30 ºC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 20:41

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 20:41

A Grande Vitória deve seguir a tendência da maior parte do Estado, com muitas nuvens e chuva rápida ao longo do dia Crédito: Fernando Madeira
Sol e chuva: assim deve ser o tempo na maior parte do Espírito Santo nesta terça-feira (14). De acordo com o Incaper, uma umidade vinda do mar deixa o tempo com muitas nuvens em todo o Estado. Na maior parte do Espírito Santo, há previsão de chuva, com exceção do extremo Norte, que terá temperaturas entre 21 ºC e 35 ºC e não deve chover.
A Grande Vitória deve seguir a tendência da maior parte do Estado, com muitas nuvens e chuva rápida ao longo do dia. A temperatura mínima é de 24 ºC e a máxima de 30 ºC. De acordo com o Inpe, Vitória tem 90% de chance de chuva.
As regiões Noroeste e Nordeste devem ter muitas nuvens e chuva rápida ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas no Noroeste, a mínima deve ser de 21 ºC e a máxima de 33 ºC. Nas partes mais altas, mínima de 20 ºC e máxima de 30 ºC. A região Nordeste deve ter mínima de 23 ºC e máxima de 31 ºC. Segundo números do Inpe, São Mateus tem máxima de 31 ºC e 30% de chance de chuva.
A tendência também deve ser seguida no Sul do Estado. Na região, a mínima deve ser de 22 ºC e a máxima de 31 ºC. Na região Serrana, as partes menos elevadas devem ter mínima de 22 ºC e máxima de 31 ºC. As partes mais altas têm mínima de 19 ºC e máxima de 28 ºC. De acordo com números do Inpe, Castelo deve ter mínima de 21 ºC e máxima de 28 ºC, com 90% de chance de chuva.

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