Terça-feira deve ser de chuva rápida em várias regiões do ES

A Grande Vitória deve seguir a tendência da maior parte do Estado, com muitas nuvens e chuva rápida ao longo do dia Crédito: Fernando Madeira

Sol e chuva: assim deve ser o tempo na maior parte do Espírito Santo nesta terça-feira (14). De acordo com o Incaper, uma umidade vinda do mar deixa o tempo com muitas nuvens em todo o Estado. Na maior parte do Espírito Santo, há previsão de chuva, com exceção do extremo Norte, que terá temperaturas entre 21 ºC e 35 ºC e não deve chover.

A Grande Vitória deve seguir a tendência da maior parte do Estado, com muitas nuvens e chuva rápida ao longo do dia. A temperatura mínima é de 24 ºC e a máxima de 30 ºC. De acordo com o Inpe, Vitória tem 90% de chance de chuva.

As regiões Noroeste e Nordeste devem ter muitas nuvens e chuva rápida ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas no Noroeste, a mínima deve ser de 21 ºC e a máxima de 33 ºC. Nas partes mais altas, mínima de 20 ºC e máxima de 30 ºC. A região Nordeste deve ter mínima de 23 ºC e máxima de 31 ºC. Segundo números do Inpe, São Mateus tem máxima de 31 ºC e 30% de chance de chuva.