Que frio!

Frente fria chega com alerta de queda de temperatura para o ES

Mais de 30 municípios podem sofrer queda de até 5 °C até a manhã de quarta-feira (11), segundo alerta do Inmet; confira as regiões impactadas

Os capixabas já podem tirar os casacos do guarda-roupa: até às 10h da manhã de quarta-feira (11), a temperatura pode cair entre 3 °C e 5 °C nas regiões Sul, Serrana e Central do Espírito Santo, incluindo o litoral e a região do Caparaó. >