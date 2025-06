Friozinho

Sol aparece, mas semana começa com frente fria no Espírito Santo

Incaper prevê que céu limpo do início do dia deve dar lugar a noite fria e nublada; frente fria também chega a outras regiões do Brasil

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de junho de 2025 às 09:37

Chuva e frio em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O sol e o céu limpo do início da manhã desta segunda-feira (9), que fazem com que os capixabas tenham a impressão de um dia de calor, disfarçam a chegada de uma frente fria prevista o fim do dia, conforme o Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A previsão é que haja aumento da nebulosidade em todo o Estado, com possibilidade de chuva fraca à noite, especialmente na Grande Vitória e nas regiões Sul e Serrana.>

O motivo da mudança no tempo é a passagem de uma nova frente fria na área litorânea. Segundo o Incaper, o vento sopra com intensidade fraca a moderada, com chance de rajadas no Litoral Norte. Na Grande Vitória, o dia começa quente, mas a previsão é de tempo mais fechado no fim do dia. A temperatura varia entre 22 °C e 29 °C. Em Vitória, a máxima não deve passar dos 28 °C.>

Na Região Sul, o tempo também muda no período da tarde. Pode chover fraco à noite, com temperaturas variando entre 19 °C e 33 °C nas áreas mais baixas, e entre 12 °C e 28 °C nas áreas de maior altitude. Na Região Serrana, o padrão se repete: calor durante o dia e possibilidade de chuva fraca à noite. A temperatura mínima pode chegar a 11 °C nas áreas mais altas, enquanto a máxima nas áreas menos elevadas chega a 31 °C.>

Já no Norte e Noroeste do Espírito Santo, o tempo deve seguir firme, com aumento de nuvens somente no fim da tarde, mas sem previsão de chuva. A temperatura nessas regiões fica entre 16 °C e 33 °C.>

No Nordeste capixaba, a frente fria traz aumento de nuvens a partir do fim da tarde, também sem expectativa de chuva, mas com vento moderado e possibilidade de rajadas no litoral. Os termômetros devem variar entre 18 °C e 32 °C.>

Previsão do tempo para segunda-feira (9) do Incaper Crédito: Reprodução Incaper

A terça-feira (10) deve ser de tempo mais instável, principalmente na metade sul do Estado. A umidade trazida pelos ventos do mar mantém o céu carregado de nuvens, com previsão de chuva fraca em regiões como a Grande Vitória, o Sul e o Nordeste do estado. No Norte e Noroeste, o tempo continua firme, mas com variação de nuvens.>

Frio amplo deve atingir várias regiões do Brasil

Uma nova massa de ar polar começou a avançar sobre o Brasil neste início de semana e deve derrubar as temperaturas em grande parte do país até sábado (14), segundo a empresa de meteorologia Climatempo. >

Conforme a empresa Climatempo, esta é a segunda onda de frio mais ampla registrada no país neste ano. Mesmo com temperaturas não tão baixas quanto as de maio, o alcance da massa de ar frio é grande e reforça a sensação de que o inverno está se antecipando. O frio deve ser sentido especialmente em estados do Centro-Sul. As madrugadas e manhãs tendem a ser mais geladas, principalmente, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.>

