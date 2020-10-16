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Baixas temperaturas

Fim de semana será de tempo fechado e pode chover em todo o ES

Assim como esta sexta-feira (16), que amanheceu nublada e com ameaças de chuva na Grande Vitória, o sábado e o domingo do capixaba será de poucas aparições de sol e possibilidade de pancadas isoladas. Temperaturas ficarão mais amenas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 10:10

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 10:10

Tempo nublado em Vitória - Monte Horebe
A manhã desta sexta-feira (16) começou com tempo fechado, cenário provável também para o sábado e domingo em Vitória e no restante do Estado Crédito: Ricardo Medeiros
A manhã na Grande Vitória amanheceu com tempo nublado e ameaça de chuva nas primeiras horas da manhã nesta sexta-feira (16), sendo um aviso para deixar o guarda-chuva de prontidão. Isso porque, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê grande possibilidade de o fim de semana no Espírito Santo ser chuvoso.

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Nesta sexta-feira, o sol aparece entre nuvens e pode chover de forma fraca em alguns momentos em todo Estado. No extremo Norte, em regiões localizadas acima do Rio Doce, a chuva ocorre apenas no período da manhã. Com o clima nessas condições, as temperaturas também serão mais baixas. Em Vitória, a máxima não ultrapassa os 25 °C. O cenário se repete nas demais regiões do Espírito Santo, com pequenas oscilações nas temperaturas ao longo do dia.

SÁBADO E DOMINGO

Já no sábado (17), o tempo segue instável no Espírito Santo. O sol aparece entre muitas nuvens e chove fraco, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões. Na Grande Vitória, os termômetros devem registrar entre 19° e 24 °C. Já na Região Serrana, a mínima pode ser até 13 °C nas áreas mais elevadas.
Assim como nos dias anteriores, o domingo (18) se apresentará com muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas em todas as regiões. O volume de chuva indicado pelas previsões climáticas do Incaper não é elevado.
As temperaturas devem subir um pouco no domingo, porém sem muito calor. A máxima esperada para o Estado na data é de 27 °C para a região Sul, enquanto a mínima fica nos 12 °C esperados novamente nos pontos mais altos da Região Serrana do Espírito Santo. As chances de chuva são baixas.
A tendência divulgada pelo Incaper para o início da próxima semana é de que o tempo siga instável e com nebulosidade na segunda-feira (19), mas com a possibilidade de chuva descartada.

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