Fim de semana será de tempo fechado e pode chover em todo o ES

A manhã desta sexta-feira (16) começou com tempo fechado, cenário provável também para o sábado e domingo em Vitória e no restante do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Nesta sexta-feira, o sol aparece entre nuvens e pode chover de forma fraca em alguns momentos em todo Estado. No extremo Norte, em regiões localizadas acima do Rio Doce, a chuva ocorre apenas no período da manhã. Com o clima nessas condições, as temperaturas também serão mais baixas. Em Vitória, a máxima não ultrapassa os 25 °C. O cenário se repete nas demais regiões do Espírito Santo, com pequenas oscilações nas temperaturas ao longo do dia.

SÁBADO E DOMINGO

Já no sábado (17), o tempo segue instável no Espírito Santo. O sol aparece entre muitas nuvens e chove fraco, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões. Na Grande Vitória, os termômetros devem registrar entre 19° e 24 °C. Já na Região Serrana, a mínima pode ser até 13 °C nas áreas mais elevadas.

Assim como nos dias anteriores, o domingo (18) se apresentará com muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas em todas as regiões. O volume de chuva indicado pelas previsões climáticas do Incaper não é elevado.

As temperaturas devem subir um pouco no domingo, porém sem muito calor. A máxima esperada para o Estado na data é de 27 °C para a região Sul, enquanto a mínima fica nos 12 °C esperados novamente nos pontos mais altos da Região Serrana do Espírito Santo. As chances de chuva são baixas.