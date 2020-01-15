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Previsão do tempo

Espírito Santo deve ter sol entre nuvens nesta quarta-feira

A chuva deve aparecer apenas na Região do Caparaó na parte da tarde. O Incaper ainda indica a mínima de 23 ºC e máxima de 32 ºC para a Grande Vitória

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 22:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 22:03
Em Vitória, segundo o Inpe, mínima de 23 ºC e máxima de 30 ºC, com 13% de chance de chuva Crédito: Fernando Madeira
Após a terça-feira (14) nublada em algumas partes do Espírito Santo, o sol deve voltar a aparecer em maior parte do território capixaba. A informação é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), que prevê que o sol deve predominar entre algumas nuvens, deixando o tempo quente em todo o Estado. Há previsão de chuva apenas para a Região do Caparaó.
Na Grande Vitória, sol entre nuves e sem previsão de chuva. De acordo com números do Incaper, a mínima deve ser de 23 ºC e máxima de 32 ºC. Em Vitória, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mínima de 23 ºC e máxima de 30 ºC, com 13% de chance de chuva.
Na Região Serrana, o sol também deve aparecer entre nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas, mínima de 15 °C e máxima de 28 °C. No Sul, sol pela manhã e pancadas isoladas de chuva, a partir da tarde, no Centro e Oeste. Litoral com tempo seco e ventos de até moderada intensidade.
Na Região Norte, sol entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. No Noroeste também não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Nas mais elevadas, mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. A região Nordeste segue a mesma tendência, com mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

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