Espírito Santo deve ter sol entre nuvens nesta quarta-feira

Em Vitória, segundo o Inpe, mínima de 23 ºC e máxima de 30 ºC, com 13% de chance de chuva Crédito: Fernando Madeira

Após a terça-feira (14) nublada em algumas partes do Espírito Santo, o sol deve voltar a aparecer em maior parte do território capixaba. A informação é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), que prevê que o sol deve predominar entre algumas nuvens, deixando o tempo quente em todo o Estado. Há previsão de chuva apenas para a Região do Caparaó.

Na Grande Vitória, sol entre nuves e sem previsão de chuva. De acordo com números do Incaper, a mínima deve ser de 23 ºC e máxima de 32 ºC. Em Vitória, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mínima de 23 ºC e máxima de 30 ºC, com 13% de chance de chuva.

Na Região Serrana, o sol também deve aparecer entre nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas, mínima de 15 °C e máxima de 28 °C. No Sul, sol pela manhã e pancadas isoladas de chuva, a partir da tarde, no Centro e Oeste. Litoral com tempo seco e ventos de até moderada intensidade.