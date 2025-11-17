Home
ES recebe alertas de tempestade, granizo e alagamentos; veja cidades

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia na manhã desta segunda-feira (17); alerta laranja é válido para 22 cidades, e o amarelo abrange 63 municípios

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:28

Tempo chuvoso, Avenida Beira Mar, Vitória
O Espírito Santo inteiro está sob alerta de tempestade, mas com intensidades diferentes Crédito: Ricardo Medeiros

Espírito Santo recebeu dois alertas de tempestades com risco de queda de granizo e alagamentos. Os avisos, um laranja (de perigo) e outro amarelo (mais brando), foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta segunda-feira e valem até as 10h de terça-feira (18).

O alerta laranja — o segundo na escala de perigo do Inmet — indica chuva de até 100 mm por dia para 22 cidades, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h, risco de queda de granizo, alagamentos, queda de árvores e corte de energia elétrica. Os municípios afetados ficam nas Regiões Sul e Serrana do Estado. Veja a lista:

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivácqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição do Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Dores do Rio Preto
  10. Guaçuí
  11. Ibatiba
  12. Ibitirama
  13. Irupi
  14. Itapemirim
  15. Iúna
  16. Jerônimo Monteiro
  17. Marataízes
  18. Mimoso do Sul
  19. Muniz Freire
  20. Muqui
  21. Presidente Kennedy
  22. São José do Calçado

Alerta amarelo

O alerta amarelo atinge mais cidades: 63 ao todo. Ele é mais leve e prevê chuva de até 50 mm por dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h. Mesmo com perigo menor, ainda há risco de queda de granizo. Confira os municípios:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Aracruz
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Boa Esperança
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição da Barra
  17. Conceição do Castelo
  18. Domingos Martins
  19. Ecoporanga
  20. Fundão
  21. Governador Lindenberg
  22. Guarapari
  23. Ibatiba
  24. Ibiraçu
  25. Iconha
  26. Itaguaçu
  27. Itapemirim
  28. Itarana
  29. Jaguaré
  30. João Neiva
  31. Laranja da Terra
  32. Linhares
  33. Mantenópolis
  34. Marataízes
  35. Marechal Floriano
  36. Marilândia
  37. Montanha
  38. Mucurici
  39. Muniz Freire
  40. Nova Venécia
  41. Pancas
  42. Pedro Canário
  43. Pinheiros
  44. Piúma
  45. Ponto Belo
  46. Rio Bananal
  47. Rio Novo do Sul
  48. Santa Leopoldina
  49. Santa Maria de Jetibá
  50. Santa Teresa
  51. São Domingos do Norte
  52. São Gabriel da Palha
  53. São Mateus
  54. São Roque do Canaã
  55. Serra
  56. Sooretama
  57. Vargem Alta
  58. Venda Nova do Imigrante
  59. Viana
  60. Vila Pavão
  61. Vila Valério
  62. Vila Velha
  63. Vitória

E tem mais previsão de chuva para o Espírito Santo ao longo da semana, a partir da quarta-feira (19), por influência de uma frente fria que atua na Região Sudeste. Leia mais clicando aqui.

