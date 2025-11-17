Clima

ES recebe alertas de tempestade, granizo e alagamentos; veja cidades

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia na manhã desta segunda-feira (17); alerta laranja é válido para 22 cidades, e o amarelo abrange 63 municípios

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:28

O Espírito Santo inteiro está sob alerta de tempestade, mas com intensidades diferentes Crédito: Ricardo Medeiros

O Espírito Santo recebeu dois alertas de tempestades com risco de queda de granizo e alagamentos. Os avisos, um laranja (de perigo) e outro amarelo (mais brando), foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta segunda-feira e valem até as 10h de terça-feira (18).

O alerta laranja — o segundo na escala de perigo do Inmet — indica chuva de até 100 mm por dia para 22 cidades, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h, risco de queda de granizo, alagamentos, queda de árvores e corte de energia elétrica. Os municípios afetados ficam nas Regiões Sul e Serrana do Estado. Veja a lista:

Alegre Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Presidente Kennedy São José do Calçado

Alerta amarelo

O alerta amarelo atinge mais cidades: 63 ao todo. Ele é mais leve e prevê chuva de até 50 mm por dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h. Mesmo com perigo menor, ainda há risco de queda de granizo. Confira os municípios:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Aracruz Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição da Barra Conceição do Castelo Domingos Martins Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guarapari Ibatiba Ibiraçu Iconha Itaguaçu Itapemirim Itarana Jaguaré João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Montanha Mucurici Muniz Freire Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Piúma Ponto Belo Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

E tem mais previsão de chuva para o Espírito Santo ao longo da semana, a partir da quarta-feira (19), por influência de uma frente fria que atua na Região Sudeste. Leia mais clicando aqui.

