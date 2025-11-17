ES recebe alertas de tempestade, granizo e alagamentos; veja cidades

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:28
O Espírito Santo recebeu dois alertas de tempestades com risco de queda de granizo e alagamentos. Os avisos, um laranja (de perigo) e outro amarelo (mais brando), foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta segunda-feira e valem até as 10h de terça-feira (18).
O alerta laranja — o segundo na escala de perigo do Inmet — indica chuva de até 100 mm por dia para 22 cidades, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h, risco de queda de granizo, alagamentos, queda de árvores e corte de energia elétrica. Os municípios afetados ficam nas Regiões Sul e Serrana do Estado. Veja a lista:
O alerta amarelo atinge mais cidades: 63 ao todo. Ele é mais leve e prevê chuva de até 50 mm por dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h. Mesmo com perigo menor, ainda há risco de queda de granizo. Confira os municípios:
E tem mais previsão de chuva para o Espírito Santo ao longo da semana, a partir da quarta-feira (19), por influência de uma frente fria que atua na Região Sudeste. Leia mais clicando aqui.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o