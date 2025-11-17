Quinta-feira (20)

Frente fria deve fazer chover no ES no feriado da Consciência Negra

Tempo deve começar a mudar em território capixaba a partir da quarta-feira (19), segundo a empresa Climatempo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:22

Frente fria em deslocamento chega ao Espírito Santo na quarta-feira (19) Crédito: Fernando Madeira

O feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, na próxima quinta-feira (20), deve ser de chuva no Espírito Santo devido a uma nova frente fria que avança na Região Sudeste desde o início da semana.

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a frente fria começa a influenciar São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro nesta segunda-feira (17), e chega ao Espírito Santo na quarta-feira (19).

Por conta disso, as condições para a chuva vão aumentar. As pancadas devem acontecer na maioria das áreas do estado do Rio de Janeiro e das outras regiões mineiras, além das capitais Vitória, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Já entre a quinta e a sexta-feira (21), a chuva sobre a região Sudeste deve se concentrar sobre o norte e leste de Minas Gerais e sobre o Espírito Santo.

Vai ter frio?

Segundo a Climatempo, o ar frio que vem com essa frente fria não é forte. Assim, não há expectativa de uma queda de temperatura muito acentuada e prolongada no Sul e no Sudeste nos próximos dias.

As madrugadas podem ficar amenas, mas o ar esquenta rápido e a partir do meio da semana as tardes vão ficar quentes novamente no Sul e na maioria das áreas do Sudeste.

