ES recebe alerta para 'onda de calor' em 30 cidades; confira lista

Municípios das regiões Sul, Grande Vitória, Serrana e Caparaó podem registrar temperaturas até 5 °C acima da média entre esta sexta-feira (15) e domingo (17); veja a lista

O sol intenso e aonda de calor serão presentes até o próximo domingo (17) em algulas regiões do Estado. (Fernando Estevão)

O calorão que não dá trégua aos capixabas pode ficar ainda maior entre esta sexta-feira (15) até o começo da noite de domingo (17) em algumas regiões do Estado. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, emitiu um alerta de onda de calor, classificado como perigo potencial.

Desta forma, as temperaturas que já estão altas podem aumentar ainda mais. As máximas em algumas regiões podem atingir temperaturas acima dos 35 °C no período de vigência do aviso, como o caso de Cachoeiro de Itapemirim, onde a máxima pode chegar aos 36 °C.

No Estado, onda de calor se concentra nas regiões da Grande Vitória, Sul, Serrana e no Caparaó. (Reprodução/Inmet)

Conforme a publicação, nas áreas contidas no aviso climático, as temperaturas podem variar em até 5 °C acima da média pelo período de 2 a 3 dias, o que representa risco à saúde em caso de exposição ao sol. No Espírito Santo, a onda de calor pode ocorrer em cidades entre as regiões da Grande Vitória, Serra, Sul e também no Caparaó.

Confira a lista dos municípios:

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante



Nestas condições, a recomendação é evitar exposição ao sol nos horários de pico, beber muita água e manter-se hidratado e procurar, além de permanecer em locais frescos, sombreados e ventilados. Estes avisos também valem para os cuidados com os pets.

No mapa de avisos do Inmet, existem outros dois alertas para onda de calor no Brasil, porém em maior gravidade e intensidade.

A onda de calor concentra principalmente entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. (Reprodução/Inmet)

O laranja, de perigo, concentra-se em uma faixa entre Paraná e Santa Catarina, no Sul do País. Já o vermelho, de grande perigo, estende-se por uma grande área que vai do extremo Norte do Rio Grande do Sul, passando por Paraná, São Paulo e praticamente 2/3 de Mato Grosso do Sul.

