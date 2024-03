Nova onda de calor deve atingir o ES e subir ainda mais as temperaturas

Segundo a Climatempo, fenômeno se caracteriza para localidades que terão temperaturas superiores a 5 graus acima da média

Com a migração do centro de alta pressão para o Sudeste, as áreas de calor mais intenso ficarão especialmente no Sudeste e Centro-Oeste. A imagem divulgada pela Climatempo mostra que o fenômeno de onda de calor (em vermelho) — que prevê temperaturas superiores a 5 graus acima da média — estará na parte Sul do Espírito Santo. A reportagem demandou a empresa sobre quais são os municípios, e o texto será atualizado quando houver retorno.