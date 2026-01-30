Sol ou chuva?

Confira a previsão do tempo para o fim de semana no Espírito Santo

A notícia não é boa para quem gosta de curtir praia, já que uma frente fria e um sistema de baixa pressão vão atuar no Estado

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09:00

Tempo no fim de semana no Espírito Santo deve ser chuvoso Crédito: Fernando Madeira

O fim de semana deve ser chuvoso em boa parte do Espírito Santo, de acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Isso se deve à aproximação de uma frente fria, que chega ao Estado a partir da tarde desta sexta-feira (30), além de um sistema de baixa pressão no litoral.

Na sexta-feira, segundo o Incaper, o tempo permanece aberto até o fim da manhã em todo o Espírito Santo. A partir da tarde, a aproximação da frente fria provoca pancadas de chuva com trovoadas nas regiões Sul, Serrana e em parte da Região Noroeste, avançando à noite para o Litoral Sul e a Grande Vitória — que devem registrar elevação nas temperaturas máximas e ter vento fraco a moderado, com rajadas ocasionais.

Sábado (31)

No sábado (31), último dia de janeiro, o tempo permanece instável no Espírito Santo devido à atuação de um sistema de baixa pressão no litoral, na altura do Estado. Há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, com trovoadas na metade Sul, incluindo a Grande Vitória, e nos trechos Sul e Oeste da Região Noroeste. As temperaturas mínimas apresentam ligeiro aumento, e o vento sopra fraco a moderado no litoral, com rajadas ocasionais.

Grande Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 33 °C;

mínima de 22 °C e máxima de 33 °C; Região Sul: mínima de 19 °C e máxima de 36 °C;

mínima de 19 °C e máxima de 36 °C; Região Serrana: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C;

mínima de 18 °C e máxima de 30 °C; Região Norte: mínima de 22 °C e máxima de 34 °C;

mínima de 22 °C e máxima de 34 °C; Região Noroeste: mínima de 21 °C e máxima de 34 °C;

mínima de 21 °C e máxima de 34 °C; Região Nordeste: mínima de 22 °C e máxima de 34 °C.

Domingo (1º)

Ainda segundo o Incaper, no domingo (1º), primeiro dia de fevereiro, o tempo permanece instável no Espírito Santo devido à atuação do sistema de baixa pressão no litoral. Há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, com trovoadas nas regiões Sul, Serrana e nos trechos Sul e Oeste da Região Noroeste. As temperaturas apresentam elevação mais acentuada na metade Norte, e o vento sopra fraco a moderado no litoral, com rajadas ocasionais.

Grande Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 34 °C;

mínima de 23 °C e máxima de 34 °C; Região Sul: mínima de 21 °C e máxima de 38 °C;

mínima de 21 °C e máxima de 38 °C; Região Serrana: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C;

mínima de 20 °C e máxima de 32 °C; Região Norte: mínima de 23 °C e máxima de 35 °C;

mínima de 23 °C e máxima de 35 °C; Região Noroeste: mínima de 22 °C e máxima de 35 °C;

mínima de 22 °C e máxima de 35 °C; Região Nordeste: mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.

Alerta de chuva

Até o fim desta sexta-feira, as regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e parte da Noroeste estão sob alerta amarelo de chuvas intensas, com previsão de volume de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta