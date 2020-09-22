Cidades do Sul do ES têm alerta vermelho para chuvas fortes

Um alerta vermelho de chuvas fortes foi emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para mais de 250 cidades brasileiras, incluindo dois municípios capixabas: Apiacá e Bom Jesus do Norte, ambos no Sul do Estado.
O alerta, válido até s 18h desta terça-feira (22), é chamado de aviso especial e é o segundo mais grave na escala criada pelo Inpe. Ele aponta um cenário favorável para volumes de chuva expressivos.
O aviso diz que há um risco alto para "ocorrência de tempo severo" que pode provocar danos e acidentes e que as condições "são muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas".
Além dos dois municípios no Sul do Estado, o alerta abrange também várias cidades do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo.
INÍCIO DA PRIMAVERA
Sai o inverno e entra a primavera: a mudança entre as estações no Hemisfério Sul acontecerá nesta terça-feira (22). Apesar disso, o tempo deve seguir instável, com sol entre nuvens e previsão de chuva em algumas partes do Espírito Santo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na Grande Vitória, o primeiro dia da estação das flores deve ter sol e chuva passageira. A mínima é de 20ºC e a máxima de 30 ºC.
O aviso de ondas acima do normal no Espírito Santo continua valendo nesta terça (22). A causa é, segundo o Climatempo, um intenso ciclone extratropical ao longo da costa da Argentina, que provoca ventos fortes sobre o oceano. Ondas de até 2,0 metros podem ser vistas no Espírito Santo.