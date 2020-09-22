Cidades do Sul do ES têm alerta vermelho para chuvas fortes

Município de Apiacá pode ter chuva forte Crédito: Divulgação/DER

O alerta, válido até s 18h desta terça-feira (22), é chamado de aviso especial e é o segundo mais grave na escala criada pelo Inpe. Ele aponta um cenário favorável para volumes de chuva expressivos.

O aviso diz que há um risco alto para "ocorrência de tempo severo" que pode provocar danos e acidentes e que as condições "são muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas".

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