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Cidades do Sul do ES têm alerta vermelho para chuvas fortes

O alerta, válido até as 18h desta terça-feira (22), é chamado de aviso especial e é o segundo mais grave na escala criada pelo Inpe.

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 06:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 06:49
Município de Apiacá
Município de Apiacá pode ter chuva forte Crédito: Divulgação/DER
Um alerta vermelho de chuvas fortes foi emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para mais de 250 cidades brasileiras, incluindo dois municípios capixabas: Apiacá e Bom Jesus do Norte, ambos no Sul do Estado.
O alerta, válido até s 18h desta terça-feira (22), é chamado de aviso especial e é o segundo mais grave na escala criada pelo Inpe. Ele aponta um cenário favorável para volumes de chuva expressivos.
O aviso diz que há um risco alto para "ocorrência de tempo severo" que pode provocar danos e acidentes e que as condições "são muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas".

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Além dos dois municípios no Sul do Estado, o alerta abrange também várias cidades do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo.

INÍCIO DA PRIMAVERA

Sai o inverno e entra a primavera: a mudança entre as estações no Hemisfério Sul acontecerá nesta terça-feira (22). Apesar disso, o tempo deve seguir instável, com sol entre nuvens e previsão de chuva em algumas partes do Espírito Santo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na Grande Vitória, o primeiro dia da estação das flores deve ter sol e chuva passageira. A mínima é de 20ºC e a máxima de 30 ºC.
O aviso de ondas acima do normal no Espírito Santo continua valendo nesta terça (22). A causa é, segundo o Climatempo, um intenso ciclone extratropical ao longo da costa da Argentina, que provoca ventos fortes sobre o oceano. Ondas de até 2,0 metros podem ser vistas no Espírito Santo.

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