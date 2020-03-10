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Ventos fortes

Cidades do Norte do ES têm alerta de chuvas fortes

Entre as cidades listadas pelo instituto estão Conceição da Barra,  Montanha e Pedro Canário

Publicado em 10 de Março de 2020 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 20:38
Tarde de chuva em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de risco de tempestade de raios, chuvas intensas, vendaval e acumulado de chuva para seis municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até as 23h59 desta quarta-feira (11).
Entre as cidades listadas pelo instituto estão Conceição da Barra, inclusive o distrito de Itaúnas, Montanha, Pedro Canário, Ponto Belo, Mucurici e Pinheiros. A área apontada pelo Inpe poderá receber pancadas de chuva intensa em curto período de tempo, vindo acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade.

PREVISÃO DO TEMPO

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a instabilidade ganha força na quarta-feira (11), com muitas nuvens espalhadas pelo Estado.
Na Grande Vitória a variação térmica irá de 22 ºC a 30 ºC. Já nas áreas altas da região Serrana, a temperatura poderá variar entre 16 ºC e 23 ºC.

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