Cidades do Norte do ES têm alerta de chuvas fortes

Tarde de chuva em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de risco de tempestade de raios, chuvas intensas, vendaval e acumulado de chuva para seis municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até as 23h59 desta quarta-feira (11).

Entre as cidades listadas pelo instituto estão Conceição da Barra, inclusive o distrito de Itaúnas, Montanha, Pedro Canário, Ponto Belo, Mucurici e Pinheiros. A área apontada pelo Inpe poderá receber pancadas de chuva intensa em curto período de tempo, vindo acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade.

PREVISÃO DO TEMPO

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a instabilidade ganha força na quarta-feira (11), com muitas nuvens espalhadas pelo Estado.