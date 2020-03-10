Marinha alerta para ventos de até 61km/h no litoral do ES

Fortes ventos devem ser registrados na faixa litorânea do Estado Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Além do tempo nublado e possibilidade de chuva, o Espírito Santo pode registrar a formação de ventos de até 61km/h, segundo alerta emitido pela Marinha do Brasil. O alerta é válido a partir da noite desta terça-feira (10) até quinta-feira (12) de manhã.

A previsão de ventania é devido a formação de um cavado, que é uma região de baixa pressão, similar a um ciclone. O fenômeno pode provocar ventos de direção Sudoeste e Sudeste na faixa litorânea do Espírito Santo, ao norte de Aracruz, e da Bahia, ao sul de Caravelas.

De acordo com o Climatempo, a semana dos capixabas vai ser nublada e chuvosa, principalmente no Sul do Estado. A previsão para esta quarta-feira (11) é de sol com pancadas de chuva em todas as regiões.

Semana é de chuva e tempo nublado na maior parte do Estado Crédito: Carlos Alberto

A temperatura chega a 30°C na Grande Vitória. A mínima deve ser de 16°C, registrada na Região Serrana. Há possibilidade alta de formação de arco-íris em Vitória.

Na quinta-feira (12), a expectativa é de chuva passageira em todas as regiões. A temperatura vai cair na Região Serrana e pode registrar 14ºC nas regiões mais altas. Máxima espera de 30ºC no Noroeste do Estado e também na Grande Vitória.

A chuva volta a cair mais forte na sexta-feira (13). Há previsão de trovoadas na Grande Vitória e no Sul do Estado. Nas outras regiões a expectativa é de pancadas de chuva rápida. Na Capital, mínima de 22º C e máxima de 30° C.