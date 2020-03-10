Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Marinha alerta para ventos de até 61km/h no litoral do ES

O alerta é válido a partir da noite desta terça-feira (10) até quinta-feira (12) de manhã. Ventos mais fortes podem atingir região litorânea ao norte de Aracruz

Publicado em 10 de Março de 2020 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 18:10
Fortes ventos devem ser registrados na faixa litorânea do Estado Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
Além do tempo nublado e possibilidade de chuva, o Espírito Santo pode registrar a formação de ventos de até 61km/h, segundo alerta emitido pela Marinha do Brasil.  O alerta é válido a partir da noite desta terça-feira (10) até quinta-feira (12) de manhã.
A previsão de ventania é devido a formação de um cavado, que é uma região de baixa pressão, similar a um ciclone. O fenômeno pode provocar ventos de direção Sudoeste e Sudeste na faixa litorânea do Espírito Santo, ao norte de Aracruz, e da Bahia, ao sul de Caravelas.
De acordo com o Climatempo, a semana dos capixabas vai ser nublada e chuvosa, principalmente no Sul do Estado. A previsão para esta quarta-feira (11) é de sol com pancadas de chuva em todas as regiões. 
Semana é de chuva e tempo nublado na maior parte do Estado Crédito: Carlos Alberto
A temperatura chega a 30°C na Grande Vitória. A mínima deve ser de 16°C, registrada na Região Serrana. Há possibilidade alta de formação de arco-íris em Vitória. 
Na quinta-feira (12), a expectativa é de chuva passageira em todas as regiões. A temperatura vai cair na Região Serrana e pode registrar 14ºC nas regiões mais altas. Máxima espera de 30ºC no Noroeste do Estado e também na Grande Vitória. 
A chuva volta a cair mais forte na sexta-feira (13). Há previsão de trovoadas na Grande Vitória e no Sul do Estado. Nas outras regiões a expectativa é de pancadas de chuva rápida. Na Capital, mínima de 22º C e máxima de 30° C.

Veja Também

Semana deve ser de chuva e tempo nublado no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados