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Previsão do tempo

Semana deve ser de chuva e tempo nublado no Espírito Santo

Há previsão de chuvas em todo o Estado durante a quarta-feira (11); região Sul deve ser a mais atingida

Publicado em 09 de Março de 2020 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 19:17
Previsão é de tempo nublado na maior parte do Estado Crédito: Vitor Jubini
O tempo deve ficar nublado na maior parte do Estado durante esta semana, segundo o Instituto Climatempo. Há previsão de chuva em algumas regiões capixabas, principalmente no Sul do Espírito Santo.
Nesta terça-feira (10), o sol aparece entre nuvens. Chuvas rápidas podem atingir a região Sul e alguns trechos do Caparaó. A máxima para temperatura é de 29°C e a mínima de 21°C. 
A chuva também deve atingir a região Serrana no fim da tarde na terça-feira. A temperatura cai nas regiões mais altas, podendo chegar a 17°C. A máxima prevista é de 24°C. Na Grande Vitória, o céu fica nublado na maior parte do dia. As temperaturas não devem ultrapassar 30°C.
Semana deve ser de chuva e tempo nublado no Espírito Santo -
Na Região Norte e Nordeste também estão previstas chuvas passageiras, com temperaturas que podem chegar a 31°C. A mínima é de 21°C. Já no Noroeste do Estado o tempo permanece nublado. Mínima de 19ºC em Mantenópolis e Alto Rio Novo e máxima de 29°C nas áreas mais elevadas.

QUARTA-FEIRA DE CHUVA

A quarta-feira (11) deve ser chuvosa em todo Estado. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper),  o tempo é instável, provocando chuvas a qualquer hora. 
Em todas as regiões, deve chover em algum momento do dia. A temperatura máxima prevista é de 29°C na Grande Vitória. Já a mínima é de 17°C na Região Serrana.

QUINTA-FEIRA

A chuva dá uma trégua na quinta-feira (12) na maior parte do Espírito Santo. Há expectativa de chuva passageira no norte do Estado. A máxima é de 29º C e mínima de 21° C nesta região.
Nas outras regiões, o tempo permanece nublado. A temperatura máxima na Grande Vitória deve chegar a 28° C. Previsão de mínima de 16ºC  na Região Sul.
O tempo deve se manter firme também na sexta-feira (13).  Há expectativa de sol na maior parte do Estado.

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