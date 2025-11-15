Cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas; veja lista

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 11:58
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (15), um alerta amarelo — os mais brandos da escala — de chuvas intensas para o Espírito Santo. O aviso abrange 44 cidades e tem validade até as 9 horas de domingo (16).
A previsão é de até 50 mm de chuva por dia nessas regiões, com ventos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Lista dos municípios sob alerta:
Orientações do Inmet
Em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; também é necessário evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
