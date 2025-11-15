Clima

Cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas; veja lista

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia na manhã deste sábado (15) e têm validade até a manhã de domingo (16)

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 11:58

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (15), um alerta amarelo — os mais brandos da escala — de chuvas intensas para o Espírito Santo. O aviso abrange 44 cidades e tem validade até as 9 horas de domingo (16).

A previsão é de até 50 mm de chuva por dia nessas regiões, com ventos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Lista dos municípios sob alerta:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro Laranja da Terra Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São José do Calçado Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

Orientações do Inmet Em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; também é necessário evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

