Cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas; veja lista

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia na manhã deste sábado (15) e têm validade até a manhã de domingo (16)

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 11:58

Chuva Vitória tempo chuvoso
Chuva Vitória tempo chuvoso Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (15), um alerta amarelo — os mais brandos da escala — de chuvas intensas para o Espírito Santo. O aviso abrange 44 cidades e tem validade até as 9 horas de domingo (16).

A previsão é de até 50 mm de chuva por dia nessas regiões, com ventos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 

Lista dos municípios sob alerta:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itapemirim
  23. Itarana
  24. Iúna
  25. Jerônimo Monteiro
  26. Laranja da Terra
  27. Marataízes
  28. Marechal Floriano
  29. Mimoso do Sul
  30. Muniz Freire
  31. Muqui
  32. Piúma
  33. Presidente Kennedy
  34. Rio Novo do Sul
  35. Santa Leopoldina
  36. Santa Maria de Jetibá
  37. Santa Teresa
  38. São José do Calçado
  39. Serra
  40. Vargem Alta
  41. Venda Nova do Imigrante
  42. Viana
  43. Vila Velha
  44. Vitória

Orientações do Inmet

Em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; também é necessário evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Alerta vermelho, laranja e amarelo: o que realmente significa cada um deles

