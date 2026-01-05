Temporal

Chuvas provocam danos e prejuízos em bairros de Cachoeiro de Itapemirim

Ao menos quatro pontos do município foram atingidos por quedas de árvores e desmoronamentos na tarde de segunda-feira (5); Defesa Civil monitora a situação

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 17:35 - Atualizado há 13 minutos

As chuvas fortes deixaram um rastro de destruição e prejuízos em diversos pontos de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (5). No bairro Parque das Laranjeiras, um desmoronamento destruiu uma rua e deixou parte da tubulação de água e esgoto exposta.

Já na região entre os bairros Ilha da Luz e Teixeira Leite, um poste caiu sobre uma casa e uma árvore também foi derrubada pela força da água na mesma rua. Uma equipe da Defesa Civil Estadual foi ao local e a via já foi liberada. A EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, enviou uma equipe de manutenção pesada para o endereço para substituir o equipamento e reparar a rede elétrica. Por segurança, 15 clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido até a finalização do serviço.

Na Ponte de Ferro, localizada na região central da cidade, um barranco desmoronou e derrubou árvores, que interditaram a via. A Defesa Civil Municipal foi ao local e ainda não há previsão para a liberação por conta dos riscos de novos deslizamentos. Por fim, o muro de uma casa desabou no bairro Alto Bela Vista. A equipe disse que o imóvel apresenta risco de desabamento e que os moradores foram notificados para saírem do local.

Uma das moradoras, a dona de casa Rosane Martins, contou que o muro caiu dentro do quintal dela e danificou um carro. A construção ficava entre dois imóveis, mas apenas a casa da vizinha de Rosane foi interditada. Ninguém se feriu.

Desabamento de muro danificou um carro no bairro Alto Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que 40 áreas da cidade seguem sob acompanhamento. Além disso, o município também trabalha na captação de recursos junto aos governos estadual e federal para viabilizar soluções. No bairro Parque das Laranjeiras, onde ocorreu o deslizamento de via, já há um projeto técnico pronto para a área afetada. Caso seja identificada situação de risco, poderão ser adotadas medidas como realocação preventiva das famílias e concessão de aluguel social.

Sobre a Ponte de Ferro, a administração afirma que ainda não há previsão de liberação da via, visto que o local apresenta risco de outros desmoronamentos. Os serviços definitivos dependem da estabilização do clima.

