Chuvas provocam danos e prejuízos em bairros de Cachoeiro de Itapemirim

Chuvas provocam danos e prejuízos em bairros de Cachoeiro de Itapemirim

Ao menos quatro pontos do município foram atingidos por quedas de árvores e desmoronamentos na tarde de segunda-feira (5); Defesa Civil monitora a situação

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 17:35

 - Atualizado há 13 minutos

Pontos do município foram atingidos por quedas de árvores e desmoronamentos

As chuvas fortes deixaram um rastro de destruição e prejuízos em diversos pontos de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (5). No bairro Parque das Laranjeiras, um desmoronamento destruiu uma rua e deixou parte da tubulação de água e esgoto exposta.

Ao menos quatro pontos do município foram atingidos por quedas de árvores e desmoronamentos na tarde de segunda-feira (5); Defesa Civil monitora a situação

Chuvas provocam danos e prejuízos em bairros de Cachoeiro de Itapemirim

Já na região entre os bairros Ilha da Luz e Teixeira Leite, um poste caiu sobre uma casa e uma árvore também foi derrubada pela força da água na mesma rua. Uma equipe da Defesa Civil Estadual foi ao local e a via já foi liberada. A EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, enviou uma equipe de manutenção pesada para o endereço para substituir o equipamento e reparar a rede elétrica. Por segurança, 15 clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido até a finalização do serviço.

Na Ponte de Ferro, localizada na região central da cidade, um barranco desmoronou e derrubou árvores, que interditaram a via. A Defesa Civil Municipal foi ao local e ainda não há previsão para a liberação por conta dos riscos de novos deslizamentos. Por fim, o muro de uma casa desabou no bairro Alto Bela Vista. A equipe disse que o imóvel apresenta risco de desabamento e que os moradores foram notificados para saírem do local. 

Uma das moradoras, a dona de casa Rosane Martins, contou que o muro caiu dentro do quintal dela e danificou um carro. A construção ficava entre dois imóveis, mas apenas a casa da vizinha de Rosane foi interditada. Ninguém se feriu.

Desabamento de muro danificou carro no bairro Alto Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim
Desabamento de muro danificou um carro no bairro Alto Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal

O que diz a prefeitura 

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que 40 áreas da cidade seguem sob acompanhamento. Além disso, o município também trabalha na captação de recursos junto aos governos estadual e federal para viabilizar soluções. No bairro Parque das Laranjeiras, onde ocorreu o deslizamento de via, já há um projeto técnico pronto para a área afetada. Caso seja identificada situação de risco, poderão ser adotadas medidas como realocação preventiva das famílias e concessão de aluguel social.

Sobre a Ponte de Ferro, a administração afirma que ainda não há previsão de liberação da via, visto que o local apresenta risco de outros desmoronamentos. Os serviços definitivos dependem da estabilização do clima.

