Colatina decreta situação de emergência após temporais

Autoridades colatinenses se reuniram para analisar a situação da cidade após as chuvas Crédito: Prefeitura de Colatina

Após o intenso volume de chuva registrado em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, desde o final de semana, o município decretou situação de emergência por volta das 18h desta segunda-feira (5). A decisão veio após a cidade concentrar quase metade dos desalojados do Espírito Santo. O município possui oito das 17 pessoas que precisaram deixar suas casas devido aos temporais registrados no sábado (3) e no domingo (4). O anúncio foi feito pelo prefeito Renzo Vasconcelos (PSD).

O decreto é motivado pelos danos materiais, como perda de móveis e utensílios, destelhamento e comprometimento parcial de imóveis. Também foram registrados prejuízos em prédios públicos, incluindo creches, escolas e unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde teve o telhado quase totalmente destruído pelas tempestades.