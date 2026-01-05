Colatina decreta situação de emergência após temporais
Após o intenso volume de chuva registrado em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, desde o final de semana, o município decretou situação de emergência por volta das 18h desta segunda-feira (5). A decisão veio após a cidade concentrar quase metade dos desalojados do Espírito Santo. O município possui oito das 17 pessoas que precisaram deixar suas casas devido aos temporais registrados no sábado (3) e no domingo (4). O anúncio foi feito pelo prefeito Renzo Vasconcelos (PSD).
O decreto é motivado pelos danos materiais, como perda de móveis e utensílios, destelhamento e comprometimento parcial de imóveis. Também foram registrados prejuízos em prédios públicos, incluindo creches, escolas e unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde teve o telhado quase totalmente destruído pelas tempestades.
“É claro que o morador quer que a gente atenda rápido, porque é uma situação de desespero. Estamos fazendo um pedido de socorro para que estejamos mais perto do Estado, unindo esforços e chegando onde as pessoas mais precisam. Nosso foco prioritário é resguardar vidas, proteger as pessoas e garantir que a cidade não fique paralisada. Já começamos a entregar telhas para famílias que tiveram suas casas danificadas, passei a manhã visitando algumas localidades atingidas e vamos concentrar esforços para que o cidadão se sinta respeitado e atendido”, frisou o prefeito.