Chuva no ES: São José do Calçado decreta situação de emergência

Após a publicação desta matéria, a Prefeitura de São José do Calçado alterou o decreto de Estado de Calamidade Pública para Situação de Emergência, seguindo orientação da própria Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec).

Em nota, a Defesa Civil Estadual explicou que apesar da forte chuva que assolou o município, o evento não configura, legalmente, um Estado de Calamidade Pública, tendo em vista os danos humanos e materiais existentes. Como o processo será encaminhado ao Estado para a devida homologação da situação de anormalidade, e a fim de se ganhar tempo na análise desse processo, foi orientado ao município que revogasse o decreto anterior e publicasse um novo com a referida mudança. O título e o texto da matéria foram alterados.