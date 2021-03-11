Na Serra, até a proteção para pedestres foi danificada por causa da força da chuva Crédito: Vitor Jubini

Com muita chuva prevista até o próximo domingo (14), a Serra já registra quase 200 milímetros de chuva, representando o maior acumulado entre às 17h de quarta-feira (10) e o mesmo horário desta quinta-feira (11), de acordo com o o Boletim Extraordinário da Defesa Civil. Quanto ao número de desalojados e desabrigados no Estado, o número já assusta: o Espírito Santo conta com mais de 100 pessoas fora de casa após as tempestades.

Your browser does not support the audio element. Chuva no ES - mais de 100 pessoas fora de casa e Serra tem maior acumulado

A lista apresentada pelo órgão classificou 12 municípios capixabas no ranking dos maiores acumulados de chuva no intervalo de 24h. São eles:

Serra: 180.80 mm Cariacica: 97.53 mm Guaçuí: 89.53 mm Vitória: 86.76 mm Santa Leopoldina: 68.98 mm Afonso Cláudio: 63.60 mm Santa Teresa: 61.73 mm Vila Velha: 53.21 mm Fundão: 50.59 mm Santa Maria de Jetibá: 44.82 mm Ibatiba: 41.60 mm Barra de São Francisco: 40.17 mm

Além do ranking, o boletim aponta 96 pessoas que ficaram desalojadas no Estado, além de seis desabrigadas e um óbito em virtude das fortes chuvas. Não houve registros de desaparecidos ou de feridos. Confira a lista de municípios com pessoas desalojadas:

Serra: 30 pessoas Itaguaçu: 26 pessoas Vitória: 18 pessoas Vila Velha: 8 pessoas Barra de São Francisco: 6 pessoas Santa Teresa: 5 pessoas Afonso Cláudio: 2 pessoas Laranja da Terra: 1 pessoa

Para esclarecer a diferença entre os termos, desalojados são pessoas que se viram obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente a própria casa, em decorrência de desastre, e que, não necessariamente, carecem de abrigo provido pelo Estado. Já os desabrigados são aqueles cuja residência foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.

CHUVA ATÉ O FINAL DE SEMANA

De acordo com o Climatempo, a semana no Espírito Santo promete terminar como começou: com chuva. Entre esta quinta-feira (11) e o domingo (14), o sol deve aparecer poucas vezes. O volume de chuva deve diminuir ao longo do final de semana, mas o tempo vai continuar nublado. E isso acontece porque uma área de baixa pressão no Sudeste do Brasil, junto com a circulação dos ventos, vai favorecer a formação de um fluxo de umidade entre o Norte e o Sudeste do país. Por isso, até o fim de semana, a umidade alta irá contribuir para manter a ocorrência de pancadas de chuva no Espírito Santo, principalmente na região Sul.