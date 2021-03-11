Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempestades

Chuva no ES: mais de 100 pessoas fora de casa e Serra tem maior acumulado

A lista apresentada pela Defesa Civil classificou 12 municípios capixabas no ranking dos maiores acumulados de chuva no intervalo entre às 17h de quarta-feira (10) e o mesmo horário desta quinta (11)

Publicado em 11 de Março de 2021 às 18:22

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

11 mar 2021 às 18:22
Serra
Na Serra, até a proteção para pedestres foi danificada por causa da força da chuva Crédito: Vitor Jubini
Com muita chuva prevista até o próximo domingo (14), a Serra já registra quase 200 milímetros de chuva, representando o maior acumulado entre às 17h de quarta-feira (10) e o mesmo horário desta quinta-feira (11), de acordo com o o Boletim Extraordinário da Defesa Civil. Quanto ao número de desalojados e desabrigados no Estado, o número já assusta: o Espírito Santo conta com mais de 100 pessoas fora de casa após as tempestades.
Chuva no ES - mais de 100 pessoas fora de casa e Serra tem maior acumulado
A lista apresentada pelo órgão classificou 12 municípios capixabas no ranking dos maiores acumulados de chuva no intervalo de 24h. São eles:
  1. Serra: 180.80 mm
  2. Cariacica: 97.53 mm
  3. Guaçuí: 89.53 mm
  4. Vitória: 86.76 mm
  5. Santa Leopoldina: 68.98 mm
  6. Afonso Cláudio: 63.60 mm
  7. Santa Teresa: 61.73 mm
  8. Vila Velha: 53.21 mm
  9. Fundão: 50.59 mm
  10. Santa Maria de Jetibá: 44.82 mm
  11. Ibatiba: 41.60 mm
  12. Barra de São Francisco: 40.17 mm
Além do ranking, o boletim aponta 96 pessoas que ficaram desalojadas no Estado, além de seis desabrigadas e um óbito em virtude das fortes chuvas. Não houve registros de desaparecidos ou de feridos. Confira a lista de municípios com pessoas desalojadas:
  1. Serra: 30 pessoas
  2. Itaguaçu: 26 pessoas
  3. Vitória: 18 pessoas
  4. Vila Velha: 8 pessoas
  5. Barra de São Francisco: 6 pessoas
  6. Santa Teresa: 5 pessoas
  7. Afonso Cláudio: 2 pessoas
  8. Laranja da Terra: 1 pessoa
Para esclarecer a diferença entre os termos, desalojados são pessoas que se viram obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente a própria casa, em decorrência de desastre, e que, não necessariamente, carecem de abrigo provido pelo Estado. Já os desabrigados são aqueles cuja residência foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.

CHUVA ATÉ O FINAL DE SEMANA

De acordo com o Climatempo, a semana no Espírito Santo promete terminar como começou: com chuva. Entre esta quinta-feira (11) e o domingo (14), o sol deve aparecer poucas vezes. O volume de chuva deve diminuir ao longo do final de semana, mas o tempo vai continuar nublado. E isso acontece porque uma área de baixa pressão no Sudeste do Brasil, junto com a circulação dos ventos, vai favorecer a formação de um fluxo de umidade entre o Norte e o Sudeste do país. Por isso, até o fim de semana, a umidade alta irá contribuir para manter a ocorrência de pancadas de chuva no Espírito Santo, principalmente na região Sul.
A chuva mais volumosa e forte acontece até sexta-feira (12). Mas por conta dessas pancadas de chuva e devido aos elevados volumes de chuva ocorridos desde o início desta semana, o risco de deslizamentos de encosta é alto no centro-sul capixaba pelo menos até o final de semana.

Veja Também

Volume diminui, mas ES ainda deve ter chuva até domingo

Forte chuva atinge Alegre e provoca alagamentos

ES em alerta de chuva: dia "vira noite" em Vitória e Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Clima Climatempo defesa civil Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica
CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados