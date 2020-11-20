Chuva forte, vendaval e raios: Inpe emite alerta para 37 cidades do ES

Chuva deve atingir municípios do Norte e Noroeste do ES Crédito: Ricardo Medeiros

O aviso também foi emitido para cidades da Bahia, do Distrito Federal, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais e do Tocantins.

Segundo o Inpe, nessas áreas ocorrerá chuva localmente de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, e ocasionais rajadas de vento de forte intensidade.

No Espírito Santo, o alerta atinge principalmente cidades das regiões Norte e Noroeste do Estado. Veja os municípios do ES que estão na lista:

Água Doce do Norte Águia Branca Alto Rio Novo Aracruz Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Colatina Conceição da Barra Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Ibiraçu Itaguaçu Itarana Jaguaré João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marilândia Montanha Mucurici Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Sooretama Vila Pavão Vila Valério