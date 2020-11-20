Chuva forte, vendaval e raios: Inpe emite alerta para 37 cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta de chuva forte, com vendaval e raios para cidades do Espírito Santo. O alerta, classificado como aviso de atenção, abrange 37 municípios capixabas e tem validade até a manhã deste sábado (21).
O aviso também foi emitido para cidades da Bahia, do Distrito Federal, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais e do Tocantins.
Segundo o Inpe, nessas áreas ocorrerá chuva localmente de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, e ocasionais rajadas de vento de forte intensidade.
No Espírito Santo, o alerta atinge principalmente cidades das regiões Norte e Noroeste do Estado. Veja os municípios do ES que estão na lista:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
O aviso de atenção é emitido quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. O Inpe orienta que o morador acompanhe com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois poderá necessitar mudar seus planos e se proteger dos "eventuais impactos decorrentes de tempo severo".