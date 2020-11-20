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Chuva forte, vendaval e raios: Inpe emite alerta para 37 cidades do ES

No Espírito Santo, o novo alerta atinge principalmente cidades das regiões Norte e Noroeste e tem validade até sábado (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 11:03

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 11:03

Chuva e frio na Grande Vitória
Chuva deve atingir municípios do Norte e Noroeste do ES Crédito: Ricardo Medeiros
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta de chuva forte, com vendaval e raios para cidades do Espírito Santo. O alerta, classificado como aviso de atenção, abrange 37 municípios capixabas e tem validade até a manhã deste sábado (21).
O aviso também foi emitido para cidades da Bahia, do Distrito Federal, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais e do Tocantins.
Segundo o Inpe, nessas áreas ocorrerá chuva localmente de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, e ocasionais rajadas de vento de forte intensidade.

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No Espírito Santo, o alerta atinge principalmente cidades das regiões Norte e Noroeste do Estado. Veja os municípios do ES que estão na lista:
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Colatina
  9. Conceição da Barra
  10. Ecoporanga
  11. Fundão
  12. Governador Lindenberg
  13. Ibiraçu
  14. Itaguaçu
  15. Itarana
  16. Jaguaré
  17. João Neiva
  18. Laranja da Terra
  19. Linhares
  20. Mantenópolis
  21. Marilândia
  22. Montanha
  23. Mucurici
  24. Nova Venécia
  25. Pancas
  26. Pedro Canário
  27. Pinheiros
  28. Ponto Belo
  29. Rio Bananal
  30. Santa Teresa
  31. São Domingos do Norte
  32. São Gabriel da Palha
  33. São Mateus
  34. São Roque do Canaã
  35. Sooretama
  36. Vila Pavão
  37. Vila Valério
O aviso de atenção é emitido quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. O Inpe orienta que o morador acompanhe com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois poderá necessitar mudar seus planos e se proteger dos "eventuais impactos decorrentes de tempo severo".

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