Chuva de meteoros com até 120 'estrelas cadentes' será visível no ES?

Fenômeno acontece apenas uma vez por ano e é chamado de "Geminídas"; meteoros entram na atmosfera da Terra em uma velocidade de 260 mil km/h

Visualização das estrelas depende das condições do tempo no Espírito Santo. (Fernando Madeira)

Uma chuva de meteoros poderá ser vista no céu de todo o Brasil entre quarta (13) e sexta-feira (15), em decorrência de um fenômeno que acontece apenas uma vez por ano, chamado de "Geminídas". Os meteoros entram na atmosfera da Terra em uma velocidade de 260 mil km/h. Na prática, os brasileiros de todas as partes do país poderão ver um brilho a mais no céu. Não há necessidade de telescópio ou binóculo para acompanhar a passagem das 'estrelas cadentes' e, quem sabe, fazer um pedido, como sugere a superstição. Mas será possível acompanhar a chuva de meteoros no Espírito Santo?

A resposta é: depende. Isso porque, segundo especialistas em astronomia e em meteorologia, a chuva de meteoros deverá aparecer no céu de todo o Brasil, da Região Norte até o Sul do país. No entanto, as condições do tempo podem atrapalhar a visualização. Ou seja, ainda que as estrelas cadentes passem pelo céu das cidades capixabas, o tempo nublado pode esconder o brilho dos meteoros.

A Geminídas acontece uma vez por ano na Terra, sempre por volta de meados de dezembro. Isso porque é neste mês que normalmente o planeta, na trajetória ao redor do Sol, está cruzando a órbita do asteroide 3200 Phaeton, onde há milhares de pequenas rochas e destroços do asteroide no espaço. O nome "Geminídas" vem justamente porque os meteoros parecem estar vindo da direção da constelação de Gêmeos.

De acordo com informações da BBC Brasil, o fenômeno deve acontecer nas noites de quarta (13) e quinta-feira (14). O Instituto Climatempo, porém, informa que o brilho poderá ser visto nas noites de quinta (14) e sexta-feira (15). A explicação para a divergência de datas está justamente no comportamento dos meteoros. A chuva de meteoros, conforme explicado por especialistas, já começou e deve durar cerca de uma semana. As datas citadas pelas fontes são as melhores datas para ver o brilho.

Tire suas dúvidas sobre a chuva de meteoros

O que é uma chuva de meteoros?

Neste fenômeno, em que estrelas cadentes passem pelo céu, os meteoros entram na atmosfera da Terra em uma velocidade de 260 mil km/h. A Geminídas acontece uma vez por ano na Terra, sempre nesta época do ano. É neste mês que normalmente o planeta, na trajetória ao redor do Sol, está cruzando a órbita do asteroide 3200 Phaeton, onde há milhares de pequenas rochas e destroços do asteroide no espaço. Ao cruzar essa região, os detritos entram na atmosfera. Se o céu estiver limpo, é possível ver até 120 estrelas cadentes por hora, no momento de pico do fenômeno.

Um meteoro é a "trilha brilhante" deixada por uma rocha espacial que entra em combustão e vaporiza após atingir a atmosfera da Terra, segundo o especialista da NASA Bill Cooke. Os objetos em si são os meteoroides, ou seja, pedaços de rocha ou gelo que se separaram de um asteroide ou cometa.

Moradores do ES poderão ver a chuva de meteoros?

Sim! De acordo com o professor e pesquisador Marcos Calil, que atua em planetário e observatórios há mais de 18 anos, o fenômeno poderá ser visto nas regiões Norte, Sudeste e Sul do Brasil. Conforme explicado pelo especialista, é preciso prestar atenção aos horários e olhar para o sentido Nordeste do céu.

A princípio, segundo Marcos Calil, o fenômeno deverá passar na quinta-feira (14) nas regiões nos seguintes horários:

No Nordeste, após 21h



No Sudeste, a observação precisa ser feita após as 23h



No Sul, após a meia-noite



Telescópio ou binóculo: como ver o céu brilhando?

De acordo com informações do Instituto Climatempo, para ver as estrelas cadentes não é necessário o uso de telescópio, binóculo ou luneta. A chuva de meteoros poderá ser vista a olho nu, sem o auxílio de qualquer tecnologia. Moradores de algumas cidades poderão, no entanto, enfrentar dificuldade. Ainda segundo o Climatempo, para ver as estrelas brilhando, é ideal estar em um lugar escuro, distante da chamada "poluição luminosa" - nome dado ao excesso de iluminação artificial.

O tempo vai ajudar?

O show no céu depende das condições meteorológicas, do hemisfério onde está, da hora da noite, e do que os astrônomos chamam de “poluição luminosa”. De acordo com a previsão do tempo do Instituto Climatempo, as condições meteorológicas vão ajudar a visualizar o fenômeno em quase todos os Estados da Região Sudeste. Na maior parte da região, a previsão é de pouca nebulosidade.

No Espírito Santo, a possibilidade de chuva é maior e a quantidade de nuvens também será maior do que nos demais estados do Sudeste. O céu não deve ficar completamente nublado, mas para ver a chuva de meteoros, será necessário paciência. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informa que a quinta-feira (14) no Estado deve ser de céu com poucas nuvens, sem previsão de chuva. Ou seja, se o tempo não estiver nublado, aumenta a chance de ver o brilho no céu.

