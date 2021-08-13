Amanhecer chama a atenção nesta sexta-feira (13) na Grande Vitória

Nascer do sol na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Laila Magesk

Você viu o amanhecer hoje? Quem reparou no céu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (13), na Grande Vitória , viu um nascer do sol diferente, em tons de vermelho e laranja. A sexta-feira 13, popularmente conhecida como dia de azar, começou abençoada no Espírito Santo

A Gazeta conversou com o meteorologista Hugo Ramos, do Espalhamento de Mie. Para entender que fenômeno é esse, capaz de deixar o céu tão bonito, a reportagem deconversou com o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) . Ele explica que o tom alaranjado no céu é um fenômeno meteorológico óptico conhecido como

"Normalmente acontece durante o nascer ou pôr do sol, na camada baixa da atmosfera. Ele ocorre através do espalhamento da luz solar provenientes de partículas suspensas no ar, na faixa de comprimento entre o vermelho e o laranja", explica.

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O meteorologista esclarece que o Espalhamento de Mie é um fenômeno comum, considerando o horário de ocorrência (próximo do nascer do sol) e as partículas em suspensão na atmosfera.

"Em termos físicos, os raios solares durante o nascer ou o pôr do sol percorrem um longo caminho para atingir a superfície terrestre. Quando ele alcança o topo da atmosfera, o ângulo que ele incide sobre as partículas de água, poeira e outros elementos químicos em suspensão no ar causa esse efeito luminoso", detalha Ramos.

DEPOIS DO CÉU COLORIDO, O NEVOEIRO

Depois dos tons alaranjados, foi a vez de um nevoeiro cobrir parte do céu da Grande Vitória. O meteorologista Hugo Ramos diz que a névoa úmida que se formou nesta sexta-feira (13) foi do tipo "névoa úmida de encosta".

Parte do céu de Vitória foi coberto por nevoeiro

A névoa úmida e o Espalhamento de Mie - que deixou o céu em tons de laranja - acontecem por conta da presença de vapor d'água na atmosfera. No entanto, são dois fenômenos distintos e um não tem relação com o outro.

"Vento calmo, umidade muito elevada e uma pequena inversão de temperatura em baixos níveis da atmosfera foram os principais mecanismos de formação desta neblina entre a madrugada e o início da manhã desta sexta-feira (13)", afirma o meteorologista.