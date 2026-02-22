Chuva intensa causa alagamentos em Pancas
As chuvas intensas que atingiram Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (21), causaram alagamentos em diversos pontos da cidade. Segundo a Defesa Civil Municipal, o volume de chuva chegou a 90 milímetros em aproximadamente 45 minutos. De acordo com o órgão, o alagamento ficou ainda pior pelo acúmulo de lixo e entulho nas ruas, o que impediu o escoamento da água. Em um dos pontos, as equipes encontraram até uma porta de guarda-roupa bloqueando a passagem da água.
Ainda de acordo com a Defesa Civil, a água também invadiu a Escola Estadual Arariboia. Imagens feitas por leitores de A Gazeta mostram outras ruas completamente tomadas pela água barrenta (veja abaixo). Durante a noite, equipes da prefeitura realizaram a limpeza das vias e a desobstrução dos bueiros. Apesar dos transtornos, não houve registro de desabrigados ou feridos.