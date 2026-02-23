A Gazeta - Agora

Ruas ficam alagadas após chuva forte em Ecoporanga; veja vídeo

Publicado em 23/02/2026 às 09h01
Apesar dos transtornos na noite de domingo (22), a Defesa Civil informou que não houve registros de desabrigados ou feridos.

Ruas de Ecoporanga, município no Noroeste do Espírito Santo, ficaram alagadas após uma chuva forte registrada na noite de domingo (22). O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) divulgou na manhã desta segunda-feira (23) que choveu 26 milímetros na cidade em um período de 24 horas. Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram moradores, carros e motociclistas ilhados devido ao grande volume de água (veja acima).

A Defesa Civil Municipal informou que, apesar dos transtornos causados pelo temporal, não houve registro de desabrigados ou feridos.

