Ruas ficam alagadas após chuva forte em Ecoporanga; veja vídeo

Ruas de Ecoporanga, município no Noroeste do Espírito Santo, ficaram alagadas após uma chuva forte registrada na noite de domingo (22). O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) divulgou na manhã desta segunda-feira (23) que choveu 26 milímetros na cidade em um período de 24 horas. Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram moradores, carros e motociclistas ilhados devido ao grande volume de água (veja acima).