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Previsão do tempo

Alfredo Chaves bate o recorde de dia mais quente do ano no ES

Os termômetros do município registraram a máxima de 40,4ºC nesta terça-feira (05). A temperatura é a maior registrada no Estado em 2019.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 17:47

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 17:47

Alfredo Chaves registrou a máxima de 40,4ºC Crédito: Pexels
A temperatura no município de Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, chegou a 40,4ºC nesta terça-feira (05). Com essa máxima, a cidade registra o recorde de dia mais quente do Estado em 2019.  Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estima que o calor no verão pode ser ainda mais intenso.
Já em Vitória, os termômetros marcaram 37,6º C. A temperatura ultrapassou a máxima da estação - batida na segunda-feira (04), com 37,2º C e também é o novo recorde dos últimos seis meses na capital.

PREVISÃO DA SEMANA

A partir desta quarta-feira (05), os capixabas devem sentir uma mudança de temperatura e desfrutar do tempo fresco. O Instituto Climatempo emitiu um alerta de queda de temperatura para o Espírito Santo. Na região Sul e Serrana, pode ocorrer pancadas de chuva. Já no Norte do Estado, o aumento da nebulosidade e a entrada de ventos frescos devem reduzir o calor intenso, mas não vai fazer frio.

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