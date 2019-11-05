Alfredo Chaves bate o recorde de dia mais quente do ano no ES

A temperatura no município de Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, chegou a 40,4ºC nesta terça-feira (05). Com essa máxima, a cidade registra o recorde de dia mais quente do Estado em 2019. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estima que o calor no verão pode ser ainda mais intenso.
Já em Vitória, os termômetros marcaram 37,6º C. A temperatura ultrapassou a máxima da estação - batida na segunda-feira (04), com 37,2º C e também é o novo recorde dos últimos seis meses na capital.
PREVISÃO DA SEMANA
A partir desta quarta-feira (05), os capixabas devem sentir uma mudança de temperatura e desfrutar do tempo fresco. O Instituto Climatempo emitiu um alerta de queda de temperatura para o Espírito Santo. Na região Sul e Serrana, pode ocorrer pancadas de chuva. Já no Norte do Estado, o aumento da nebulosidade e a entrada de ventos frescos devem reduzir o calor intenso, mas não vai fazer frio.