Veterana do samba faz a vida pulsar no ritmo da Jucutuquara

Conheça a trajetória de Maria Bia Matos, atual presidente da velha guarda que há 30 anos se empenha para a realização do carnaval da agremiação

Gabriela Maia

Tem quem goste do carnaval e de curtir a folia, mas também há aquelas pessoas que se entregam de corpo e alma à festa e têm uma vida inteira dedicada a uma escola de samba. Um exemplo é Maria Bia Matos, que conheceu a Unidos de Jucutuquara há 30 anos, por intermédio do marido, e já naquela época começou a desfilar. Confira na íntegra a entrevista no vídeo ao fim do texto.

Com o tempo, Bia passou a se envolver cada vez mais na agremiação e recebeu convites para participar das diretorias. Além dela e do marido, as novas gerações também se envolvem no Carnaval de Vitória: sua filha já trabalhou na harmonia e desfilou em alas da agremiação, enquanto o filho ajuda no barracão da escola.

Durante essa trajetória, foi diretora social, diretora de eventos, coordenadora da velha guarda até chegar ao posto atual, de presidente da velha guarda. Nessa função, Bia conta que dá todo suporte que consegue, auxiliando na confecção de fantasias, com os materiais, e também na organização dos veteranos do samba dentro do desfile.



Após três décadas de amor e dedicação à Jucutuquara, Bia afirma que não se enxerga em outro lugar e pretende continuar trabalhando na escola, independentemente da função, porque, assim como diz o samba-enredo que a agremiação vai apresentar este ano, o samba é o pulsar da sua vida.

